Promenite ove loše navike i bićete boljeg zdravlja

Povezane vesti



Ako tražite način da poboljšate svoje zdravstveno stanje, menjanje ovih loših zdravstvenih navika (ili barem nekih od njih) moglo bi da bude upravo ono što vam je potrebno. Ovo je 10 najčešćih negativnih svakodnevnih navika:

1. Preskačete obroke

Studija objavljena u “American Journal of Epidemiology” pokazala je da ljudi koji preskaču doručak imaju 4,5 puta veće šanse da postanu gojazni. Veći broj manjih obroka u toku dana suzbiće glad i ukupan nivo šećera u krvi.

2. Grickate nokte

Mala studija iz magazina otkrila je da su patogeni poput ešerihije koli pronađeni kod 76 odsto ljudi koji grickaju nokte, u poređenju sa 26,5 odsto ljudi koji nemaju ovu lošu naviku.

3. Svakodnevno kupujete gotove ili prerađene obroke

Ukoliko niste u mogućnosti da kuvate svaki dan, stručnjaci savetuju da izdvojite makar sat do dva u toku vikenda i skuvate za to vreme obroke za celu nedelju.

4. Ne menjate redovno posteljinu

Spore gljivica, bakterije, polen, prašina, telesne izlučevine i perut sa kože vaših ljubimaca biće vam u tom slučaju redovni “gosti”, kaže mikrobiolog Filip Tierno sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku.

5. Odlazite rano u teretanu

Pod ranim odlaskom misli se na to da ste legli u 2 ujutro, a ustali opet u 5, kao i svakog jutra. Ako ste mislili da je ova praksa korisna, u velikoj ste zabludi. Iako će vežbanje popraviti vaše raspoloženje i pomoći vam da se otarasite suvišnih kilograma, nedostatak sna će dovesti do povećane proizvodnje hormona gladi, samim tim i većeg konzumiranja hrane.

6. Žurite da dovršite obrok

Istraživanje objavljeno u “Journal of the American Dietetic Association” pokazalo je da su učesnici osećali veću sitost kada su sporije jeli. Oni su u proseku unosili 66 kalorija manje po obroku od osoba koje su brzo jele. Razlog za to je taj što je mozgu potrebno 20 minuta da prepozna signal da je želudac pun.

7. Prva stvar koju ujutro unesete u želudac je – kafa

Tačno je da kafa podstiče metabolizam, ali studija objavljena u “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” pokazala je da je kod ispitanika koji su ujutro pre obroka konzumirali 500 mililitara vode zabeležena pojačana metabolička aktivnost od 30 odsto.

8. Jedete za doručak pahuljice od integralnih žitarica

U pitanju je marketinški trik, jer pahuljice često osim integralnih žitarica sadrže i obično belo brašno, konzervanse, veštačke boje i natrijum, a nedostaju im važni vitamini i minerali.

9. Pijete flaširanu vodu po ceo dan

Uprkos tome što je važno da ostanete hidrirani ceo dan, nanećete svom organizmu više štete nego koristi ako stalno pijete flaširanu vodu. Mnoge od njih sadrže bisfenol A ili BFA, supstancu koja se dovodi u vezu sa gojaznošću i smanjenom plodnošću kod muškaraca i žena, pokazalo je istraživanje objavljeno u “Clinical and Experimental Reproductive Medicine”.

10. Izbegavate zdrave masnoće

Tačno je da su masti kaloričnije od proteina i ugljenih hidrata po gramu, ali to ne znači da bi trebalo da ih izbegavate. Zdrave masnoće (orašasti plodovi, semenje, avokado, losos) neophodne su za apsorpciju mnogih nutrijenata, poput vitamina A, D, E i K, a osim toga održavaju osećaj sitosti i smanjuju rizik za nastanak srčanih bolesti.