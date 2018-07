Princ sevdaha u Beogradu: Božo Vrećo zakazao koncert u Sava centru za 15. decembar

Povezane vesti



Božo Vrećo, princ sevdaha i interpretator anđeoskog glasa 15.decembra će imati koncert u Sava Centru.

Tokom poslednjih nekoliko godina postao je ne samo regionalna, već i evropska i svetska muzička senzacija. Ovih dana mu je izašao peti album pod nazivom „Melek“ u izdanju Croatia Records na kom se nalazi sedamnaest Božinih autorskih pesama i bonus pesma “Revolution” saradnja sa violinistom Stefanom Milenkovićem i Sudar Percussion.

“Melek” je Božin svet ispunjen ljubavlju, setom, nadom i traganjem za nečim što je veće od nas samih. Upravo to ime za anđela, bezgrešno duhovno biće stvoreno od svetlosti na najbolji mogući način zaokružuje priču ovog sjajnog albuma za koji likovno oblikovanje potpisuje Daniel Ille dok su fotografije delo Seada Šašivarevića. Za mix, mastering i produkciju zaslužan je Božin verni saradnik i prijatelj Marko Louis.

Na albumu pored sevdaha je i world wide izražaj i impresivan spisak gostiju : Marko Louis, Vasil Hadžimanov, Casko Atanovski, Joost Spijkers, Miroslav Tadić, Mario Batković, Eslam El-Sha’ary, Ingmar Piano Duo, Luboyna i Bane Vasić.

Do sad su ekranizovana tri singla „Ko li noćas miluje ti kosu“ sa vasilom Hadžimanovim, i od pre par dana „Jelenče“ i „Meni si bila vrijedna“.

-Pesma „Jelenče“ je posvećena svim ženama koje su sljepo volele ljubomornog gada,trpile nasilje i laži i uspele ostaviti ga, nadići sve to i krenuti dalje. Taj korak dalje je Sloboda koja je neprocenjiva. Nikad nemojte prestati da verujete da će vas pronaći Onaj pravi, On vas čeka i to je ljubav koju zaslužujete. Ovaj to sigurno nije bio i zato odbolujte, al ne nipodaštavajte sebe, budite Ljubav! poručuje Božo i dodaje

-Pesma “Meni si bila vrijedna” je sigurno jedna od najlepših sa albuma, napisao sam je kao Odu ljubavi za sve one koji vole bez obzira na to što sledi. Celi album zapravo govori o tome kako nastaviti voleti, biti ljubav i zračiti ljubav ma šta da se desi. Scene smo snimali u Gvoznom polju na Treskavici, šuma breza je podsećanje na moju majčicu koja me isto tako nosila u naručju kroz šumu breza kad sam bio mali i pevušila mi baš kao što to ja činim Leu. Scene podno Kozje ćuprije u Sarajevu su simbolika ispraćanja svega što nas je lomilo i nije nam bilo suđeno i korak napred snažno u novu ljubav i novi život. Dečak u spotu nosi mornarska odelca sašivena po uzoru na 20- te godine i ona evociraju na mog didu Kostu koji je bio mornar, a haljina sa ružama je kao i do sada mojih ruku delo i dio je kolekcije koja izlazi na jesen. Cela pesma je zapravo jedan kaleidoskop emocija, prisećanja, ljubavi i čežnje.

Božo poziva sve na koncert da zajedno uživaju u magičnoj noći, da svi zajedno pevaju, plešu, smeju se i plaču, jer sve je to sevdah!