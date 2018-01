Praznici dođu i prođu: Vratite se u formu bez gladovanja

Nedelje uživanja u hrani i piću ostavile su traga na vašem telu. Praznici su prošli, a sve što vam je od njih ostalo je neželjeni višak kilograma. Pet trikova uz pomoć kojih ćete povratiti staru formu, donosi Tportal.

1. Zacrtajte cilj i napravite plan

Pre nego što krenete sa novim režimom ishrane donesite novogodišnju odluku da ćete skinuti kilograme i sami sebi svečano obećajte da nećete odustajati. Zacrtajte jasan, ali realan cilj koliko kilograma želite da izgubite. Umesto 10 kilograma, zacrtajte pet, jer ćete ih brže skinuti, a to će vas motivisati da nastavite sa dijetom.

Napravite nedeljni plan ishrane kako biste mogli unapred da kupiti potrebne namirnice koje ćete sutradan kuvati ili kako biste mogli pripremiti obroke dan ranije i poneti ih na posao. Zapamtite, dobra organizacija je pola posla.

2. Ishrana je ključ uspeha

Voće i povrće bogato vlaknima i vodom, a siromašno skrobom daće vam osećaj sitosti i pomoći vam da skinete višak kilograma. Iako ne obiluje proteinima, puno je vitamina, antioksidanata i ostalih nutrijenata dobrih za zdravlje.

Kelj, celer, borovnice, krastavci, paradajza, grejpfrut, brokoli, karfiol, kupine, zelena salata, narandže i jagode siromašni su kalorijama, a bogati nutrijentima koji će ubrzati vašu probavu, ali i zaštititi organizam od sezonskih prehlada.

U svaki obrok obavezno uključite šaku povrća i zelenu salatu, koji uz proteine u obliku belog mesa i ribe moraju dominirati na tanjiru. Pripazite i sa količinom soli, gazirana pića i sokove zamenite vodom i čajevima, a šećer svedite na kašičicu dnevno.

Želite li da vaša ishrana bude izbalansirana, nemojte u potpunosti izbaciti ugljene hidrate. Jednostavno beli pirinač i testeninu zamenite integralnom i ne preterujte s količinama. Ako planirate da pojedete kašu od žitarica za doručak ili pirinač za ručak, za večeru izbacite ugljene hidrate.

Podelite tri glavna obroka u danu na pet manjih. Tako ćete izbeći prejedanje, ali i napade gladi. To je važan korak koji morate usvojiti, jer ukoliko dozvolite telu da gladuje pa onda odjednom pojedete veću količinu hrane, ono će to shvatiti kao znak za uzbunu i pospremiti unesene namirnice u zalihe masti kako bi ih imalo za “crne dane”

3. Pokrenite se

Rezultati britanskog istraživanja predstavljeni na Evropskom kongresu o gojaznosti u Portu pokazali su da osobe koje nedovoljno vežbaju ili ne vežbaju uopšte imaju veću želju za utešnom hranom poput burgera, pice i slatkiša, dok one najaktivnije najmanje privlači nezdrava hrana.

Podatak da osobe koje vežbaju imaju manju potrebu za nezdravom hranom naučnici objašnjavaju time što zadovoljstvo ne nadoknađuju hranom, već vežbanjem.

I zato, ako u narednim danima pomislite na brzu hranu, setite se da imate cilj koji ste naumili da ostvarite, navucite na sebe trenerku i radije prošetajte ili otiđite u teretanu. Samo sat vremena šetnje dnevno može učiniti bitnu razliku i podstaći metabolizam da brže sagoreva masne naslage.

4. Koristite se trikovima

Razne bakterije koje žive u našem organizmu imaju važnu ulogu u zdravlju, ali i prilikom mršavljenja. Studije su potvrdile da u tome posebno pomažu takozvane bifidobakterije. Nalaze se u mlečnim kulturama poput kefira, jogurta i svežeg sira i zato, kako biste lakše došli do željenog cilja, svako jutro za doručak popijte šoljicu kefira ili jogurta.

Nakon svakog ručka popijte dva decilitra tople supe. Bistra supa će podstaći bržu razgradnju hrane i pomoći u sagorevanju masnoća. Ako ste u žurbi ili na poslu, dovoljno je zagrejati vodu u kuvalu i u šoljicu ubaciti kupovnu kocku za supu, a možete unapred pripremiti lonac supe i po potrebi zagrejati količinu koju je potrebno popiti nakon ručka.

Kada poželite da pojedete nešto slatko, grickajte bademe, orahe, lešnike ili indijske oraščiće koji će nadomestiti želju za slatkim. Iako su orašasti plodovi izuzetno zdravi, zapamtite da sadrže više od 60 posto masti, zbog čega se preporučuje tek šaka dnevno.

5. Pratite promene na telu

Redovno se merite i beležite težinu kako biste mogli da pratite napredak. Prema rezultatima istraživanja koje je objavio stručni časopis “New England Journal Of Medicine” , pokazalo se da obično do kraja januara izgubimo oko polovine kilograma koje smo nabacili tokom praznika i to ako se merimo tri do četiri puta nedeljno.

Takođe, ne zaboravite da izmerite obim grudi, struka i bokova jer se neretko dešava da vaga ne pokazuje ni gram manje, dok se centimetri tope. Kada vidite da se vaš trud isplati, bićete srećniji i zadovoljniji sobom, a time i motivisaniji da nastavite dobar rad koji ste započeli. Budite uporni i marljivi i rezultati će doći.