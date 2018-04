Povratak legendi: Grupa “ABBA” snimila novi materijal posle 35 godina

Članovi slavne švedske grupe ABBA saopštili su danas da su snimili novi materijal prvi put za 35 godina.

Oni su naveli da su snimili dve nove pesme, od kojih se jedna zove “Još uvek verujem u tebe” (“I Still Have Faith in You”), prenosi AP.

To su putem Instagrama saopštili članovi slavne četvorke – Beni Anderson, Bjorn Ulveus, Ani-Frid Lingstad i Agneta Faltskog.

A post shared by Tu Ritmo.com (@turitmo_) on Apr 27, 2018 at 7:48am PDT



ABBA je 70-ih godina prošlog veka imala velike hitove kao što su “Vaterlo”, “Densing kvin” i druge pre nego što su se razišli 1982.

Članovi benda su naveli da su ponovo ušli u studio i okupili se kako bi planirali virtuelnu turneju i digitalne avatare, kao i da je to bilo izuzetno radosno iskustvo.