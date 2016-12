Pola veka blistave karijere Josipa Lisac će obeležiti u Beogradu

Muzička diva Josipa Lisac za Dan zaljubljenih 14. februara 2017. godine vraća se u beogradski Sava centar, gde će održati prvi u nizu koncerata u regionu kojima proslavlja 50 godina karijere.

– Najlepši su susreti ako su iskreni, istiniti i prijateljski. Ja sam uvek želela da kroz muziku donesem poruke ljubavi i prijateljstva. To je nešto najlepše što svima nama može da se dogodi. Vidimo se 14. februara – poručuje Josipa.

Unikatna pojava muzičke scene – vokalno superiorna, specifičnih interpretacija i nekonvencionalna stila – Josipa je izgradila svoj karakteristični pevački i modni identitet s potpisom. Prepoznatljiva i po hitovima kakvi su “Magla”, “Hir, hir, hir”, “Gdje Dunav ljubi nebo”, “Boginja”, “Danas sam luda”…

– U tih 50 godina meni je apsolutno najlepša muzička saradnja i život sa Karlom Metikošem (1940-1991). On je napravio za mene najlepše pesme koje žive i danas. Napravio je antologijski album “Dnevnik jedne ljubavi” (1973) i autor je dve rok opere “Gubec Beg” (1975) i ‘Grička vještica’ (1979). Napravio je sve moguće hitove kao “Magla”, “Danas sam luda”… To su najlepši trenuci, na to sam ponosna – kaže Josipa.

Pošto se pred kraj gimnazije zainteresovala se za rok muziku Josipa je počela 1967. godine da peva u grupi “O’Hara”, posle nazvanoj “Zlatni akordi”. Ubrzo potom dobija priliku da samostalno nastupi na najvažnijem festivalu zabavne muzike u Opatiji 1968. godine kada odnosi niz nagrada s pesmom Arsena Dedića “Što me čini sretnom”.

– Bila sam članica grupe “O’Hara” i nastupili smo u Domu omladine Beograda krajem 1967. godine. To je bio prekrasan koncert! Izašli smo u tada poznatom muzičkom časopisu “Džuboks”! Početkom 1968. sam bila članica grupe “Zlatni akordi” i snimili smo singl sa četiri pesme. Bili smo na “Šlageru sezone” i Subotičkom festivalu, gde smo sve nagrade odneli. U samom početku je bilo već jako burno – priseća se Josipa.

Bio je to buran početak karijere tokom koje se Josipa posvetila pronalaženju novih, originalnih, često i šokantnih rešenja, što je uvek i na svakom mestu čini atraktivnom, zanimljivom i provokativnom. U jednoj rečenici: Josipa Lisac nije kao drugi…