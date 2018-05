Petar Božović: Lepota jeste prokleta kroz celokupnu istoriju čovečanstva, naročito ženska

U nastavku projekta “Vip Kinoteka”, sinoć je na Kalemegdanskoj terasi premijerno prikazana digitalno restaurirana kopija jednog od bisera jugoslovenske kinematografije – filma “Lepota poroka” istaknutog crnogorskog reditelja Živka Nikolića.

U filmu iz 1986. godine igrali su Mira Furlan, Milutin Mima Karadžić, Petar Božović, Alan Nuri, Mira Banjac, Eva Ras, Dobrila Chirković, Vesna Pećanac, Branko Babović i drugi.

-Nema Živka i to je veliki gubitak koji sa odstojanja vremena možemo da osetimo, jer je vreme, kao neprijatelj stari i najveći kriterijum, odao priznanje njemu i njegovom delu, da ga nije zaboravilo i stavilo ga je na vidno mesto naše kulture, istakao je Božović u izjavi za Tanjug.

Njemu lično je uloga Ðorđa (Žorža) značila mnogo jer je “u sebi razvio nešto što je imao, ali je pokazivao samo na parčiće”.

-Tu vrstu komedije koju sam voleo i danas volim, da se ne prelazi opasna ivica i pretvori u karikaturu, već koja ima odbranu za lik koji tumačim. Bez obzira što je on takav, on je naš čovek. Ako volimo naše ljude, volite ih sa svim manama, samo što treba znati ko je kakav, rekao je Božović.

U zaostalim selima crnogorskog krša gde je običaj da muž nevernu ženu maljem ubije preko pogače, u siromaštvu živi mladi bračni par, Jaglika i Luka (Furlan i Karadžić), zavetovan na doživotnu vernost, koji prihvata poziv svog kuma Ðorđa (Božović) da siđu u primorje.

Na nagovor Ðorđa Luka pristaje da mu se žena zaposli kao spremačica u nudističkom kampu. Tradicionalno vaspitana, užasava se nad golotinjom, da bi pod uticajem dvoje mladih stranaca, koje zabavlja njena zbunjenost, Jaglika postepeno počela da oslobađa sputanu senzualnost.

-Društvo se nije mnogo promenilo. To je tek začetak onoga što će sada biti, svi ovi tajkuni, sponzoruše – od morala u kome se nije smelo otkopčati dugme do golih žena koje samo pokazuju svoje genitalije. A u suštini svega stoje žena i čovek, koji gledajući sve te stvari odolevaju svim iskušenjima, istakao je Božović.

Lepota je, smatra, velika opasnost.

-Kroz celokupunu istoriju čovečanstva, ona jeste prokleta. U nekim narodima su grebali lica lepih žena da ne bi bile seme razdora, dodao je Božović.

Mira Banjac naglašava da je film “Lepota poroka” u njenoj karijeri zapisan crvenim slovom.

-To je izuzetan susret sa Živkom Nikolićem, neverovatnom ličnošću, svestrano obrazovanim čovekom. Bio je čovek esteta, uvek je dolazio na snimanje potpuno spreman. Sve što je imao da vam kaže, govorio je tiho kao isposnik. On je jako voleo glumce. On je negovao svoje glumce, rekla je Banjac, dodavši da je bilo zadovoljstvo raditi sa divnim glumcima i u ambijentu Ade Bojane.

-To je bilo vreme kada su svi glumci na letovanju, a trebao nam je veliki broj statista i pitali smo se gde ćemo naći grupu mladih koji će igrati nudiste. I u jednom trenutku dolazi grupa mladih iz Češke i pristali su da igraju, prisetila se Banjac.

Tumačeći Miladu koja rukovodi nudističkim kampom, Banjac kaže da joj je bilo teško da uđe u lik žene iz drugog miljea, ali je znala da ne sme ismejavati nijedan karakter i da komičnco mora da izađe iz odnosa.

-Bila sam iznenađena da je Živko meni dao tu ulogu. Zamišljala sam da to treba da radi jaka Crnogorka, energična žena, crna i odem na razgovor sa plavom kosom kakvu i danas imam i on mi diskretno kaže: Miro, mi to moramo malo podšišati. Malo ćemo tu boju da ubijemo”. Ne znam da li sam bila muško ili žensko, na crnog gavrana sam ličila, moja frizerka je samo jeknula kada me je videla. Dva-tri meseca smo izvlačili tu boju i čekali da poraste, ispričala je Banjac, uverena da je sve to vredelo.

-Sada kada sam se udaljila od toga, čini mi se da je to i poslednji lepi posao, jer je bila zdrava atmosfera i velika ljubav među nama glumcima. Družili smo se i stvarali, dodala je Banjac.

Branko Babović se seća scene kada je nosio “zastavu 101” uz crnogorski krš.

-Pričao sam sa Perom i jednom mu kažem: Pero, ja igram noseću ulogu u filmu. On mi na to veli: “Nije more, banjo, nego ja”. “Ti igraš glavnu, a ja noseću zato što sam nosio zastavu 101 tamo gde je najlakši kamen pet tona”. Najgore što je to bila moja ideja, prisetio se Babović.

Ispričao je da su im meštani malog sela dali mazge za tu scenu, ali mazge nisu mogle da mrdnu u tom kršu, meštani su počeli da ih psuju i uzeli su im mazge.

-Živko, onako tih, tajanstven, upita: Šta ćemo sad? A ja mlad i stidljiv rekoh: “Imam ideju – da mi nosimo auto”. Normalo je da životinje nose, ali kada ljudi nose, onda je to ludilo. Živko je samo rekao: “Odlično”. Proklinjao sam sebe što sam progovorio uošte, sa rekao je Babović.

Restauriran film “Lepota poroka” biće prikazan i u Jugoslovenskoj kinoteci