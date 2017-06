Pao vam je pritisak zbog vrućine i osećate se loše, šta učiniti?

Zbog naglih promena temperatura, visoke vlažnosti i sparina čak se i potpuno zdravi ljudi žale na vrtoglavicu, oticanje i nizak pritisak. Iako negativno deluje i na zdrave osobe, ovakvo vreme je posebno opasno za srčane i psihičke bolesnike, mada ni metereopate nisu pošteđene.

– Da bi se organizam navikao napromene temperature, potreban je period adaptacije. Tad bi trebalo da obratimo pažnju da se osećamo ugodno u prostoriji u kojoj se nalazimo, da nam ne bude ni pretoplo, ni prehladno. Ako su velike vrućine potrebno je da unosimo dovoljno tečnosti i ishranu prilagodimo vremenu da bi se i organizam lakše prilagodio – savetuje doktor Nevenka Dimitrijević lekar opšte prakse Doma zdravlja „Voždovac“.

OTICANJE

Slaba cirkulacija, PMS, prekomerna težina, loša ishrana i trudnoća su samo neki od uzroka neprijatnog osećaja teških i umornih nogu. Ako se uz sve to doda promena temperature, sparina i vlažnost oticanje koje je rezultat gravitacije, tj. oticanje telesne tečnosti u noge je zagarantovano. Osnovna i najbrža pomoć je podizanje nogu u ležećem položaju 30-ak centimetara iznad visine srca. Pored toga preporučuje se konzumacija čaja od peršuna, koji pomaže u izbacivanju viška vode iz tela. Uzmite koren i lišće peršuna i usitnite i izmešajte. Pet supenih kašika ove mešavine kuvajte pet minuta u pola litra vode. Posle kuvanja ostavite da odstoji još 20 minuta, a onda procedite i pijte tri puta dnevno po šoljicu.

VRTOGLAVICA

Ne paničite, letnja vrtoglavica je prolazna i tokom proleća i leta najčešće se javlja kao posledica kolebanja atmosferskih prilika. Organizmu treba vremena da se prilagodi na nagle promene vremena. Zato i kod potpuno zdravih osoba mogu da se jave kratkotrajni problemi kao što su malaksalost, vrtoglavice i da im se zamagli pred očima.

Čim osetite bilo koji od ovih simptoma, odmah sednite i ne pravite nagle pokrete. Možete i da čučnete duboko (znači čučnite koliko god možete sa oba stopala priljubljena uz tlo). Trebalo bi i da popijete sok od paradajza koji je zadužen za regulisanje kalijuma u organizmu.

PAD PRITISKA ZBOG VRUĆINE

Ove tegobe su izraženije kod osoba s niskim krvnim pritiskom. Njima naročito ne prijaju letnje sparine, kada je uz visoku temperaturu povećana i vlažnost vazduha. Telo se tada pojačano znoji, a krvni sudovi šire, što kod ovih osoba dodatno snižava pritisak i može da dovede do vrtoglavica, pa čak i do nesvestica. U toj situaciji ne savetuje se veštačko podizanje pritiska kafom. Da bi se prevazišla slabost, treba jesti slane krekere i peciva i piti dosta mineralne vode. Takođe, izbegavajte duži boravak u zatvorenim i zagušljivim prostorijama, jer nedostatak kiseonika može da dovede do pada pritiska. Da biste prebrodili što lakše pad pritiska, pijte čaj od đumbira. Ovaj čaj će ublažiti mučninu i ošamućenost i više vas neće oblivati hladan znoj. Uz to nema neželjena dejstva. Možete i da držite hladne obloge na čelu, ali najvažnije je da mirujte i legnete kad god vam se zavrti u glavi. Takođe, izbegavajte kafu, alkohol i cigarete, pržena i masna jela. Jedite namirnice koje se lako vare (kuvano povrće, kuvano meso i svo voće), sa što manje soli.

PROBLEM SA SINUSIMA

Većina slučajeva upale sinusa započinje običnom prehladom, koja je uzrokovana virusima, a koja je naročito česta leti. Ove prehlade i upala sinusa najčešće spontano nestanu nakon dve nedelje. Međutim, u nekim slučajevima takva upala, koja dovodi do pojačanog stvaranja sekreta i zadebljanja sluznice nosa i sinusa, može dovesti do blokade otvora sinusa.