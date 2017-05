Pametan način da prevarite glad između obroka

Povezane vesti



Da li vam je poznata sledeća situacija? Na poslu ste, imate još sat vremena do kraja radnog dana i odjednom osetite glad. U najvećem broju slučajeva većina nas posegne za nekim grickalicama zbog kojih nas grize savest čim ih pojedemo, ali ko da čeka da dođe do kuće na ručak?

Idealno bi bilo da ste se setili da poneste neku užinu, ali uz sve obaveze koje imate u toku dana, mala je verovatnoća da ikada planirate obroke unapred. Međutim, užina postoji s razlogom, a jedan od njih je upravo da sprečimo iznenadne napade gladi pre nekog konkretnog obroka. S jedne strane ona treba da bude lagana, a s druge dovoljno hranljiva da nam obezbedi energiju do narednog obroka. Iz ovog opisa da se zaključiti da je najbolje kada za užinu odaberemo neko voće. Pa ipak, retko ko sa sobom nosi spremljenu voćnu užinu jer je za to potrebno vreme.

Pored toga što treba odabrati određeno voće, potrebno je oprati ga, oljuštiti, iseckati, a da biste mogli da unesete više različitih voćki istovremeno, treba ih i izblendirati, oprati blender i tako svakog dana iznova i iznova. Samo nabrajanje svih ovih radnji zvuči zamorno, a kamo li pridržavanje ovog rituala svakog dana.

Srećom, tu je neXt Smoothie, savršeni voćni snack koji će vam pomoći da na pametan način prebrodite krizu između dva obroka.

neXt Smoothie se pravi od voća i samo voća, bez ikakvih dodataka, bez šećera, bez aroma i bez dodavanja vode. Zahvaljujući mešavini više vrsta voća, bogat je vlaknima koja nam obezbeđuju sitost i dolazi u dva očaravajuća ukusa mango, narandža, jabuka, limun,banana i crveno grožđe, jagoda, borovnica, malina, jabuka, kruška i banana. Uz neXt Smoothie svi izgovori da sa sobom uvek imate voćni snack nestaju.

Ne morate da trošite vreme na pripremu voća, da seckate, ljuštite, perete blendere, već samo da ponesete neXt Smoothie sa sobom koji je spreman za konzumaciju kad god vi to poželite. Ne dozvolite da vas glad iznenadi jer vam neXt Smoothie omogućava da budete uvek spremni i svom organizmu obezbedite dodatnu porciju voća svaki dan.