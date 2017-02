Ozbiljna izmena režima ishrane i mnogo vežbe: Ovako se Dakota Džonson spremala za ulogu u “Pedeset nijansi”

Mlada glumica Dakota Džonson je zbog uloge u filmu “Pedeset nijansi sive” počela da vježba i da pazi na ishranu, a vitku i seksi liniju održava trčanjem i pilatesom.

Ona se proslavila ulogom u pomenutom filmu, a s obzirom da je u velikom broju scena obnažena, uopšte ne čudi što je Dakota pre početka snimanja činila sve što je bilo u njenoj moći da joj telo izgleda što bolje.

Kada je trebalo da izgubi kilograme iz ishrane je izbacila prerađene namirnice i “džank fud”, a konzumirala je mnogo hladno miksovanih smutija i sokova. Osim što su je takvi napici zasitili, omogućili su joj i dobar imunitet jer su joj pružali detoks organizma.

Dakota preferira sok od jabuke s đumbirom i limunom, a drugi na listi favorita joj je smuti od krastavca i narandže jer je bogat vitaminima i mineralima. Da bi izgubila što više kilograma izbegavala je i ugljene hidrate pa ih je jela samo za doručak u obliku sendviča, dok je za ručak jela ribu s povrćem, najčešće tunjevinu, a za večeru velike količine salate začinjene limunom. Za užinu je grickala orašaste plodove kako bi joj dali energiju za naporno vežbanje.

S obzirom na to da je Dakoti u filmovima dodeljena uloga studentkinje Anastasije Stil, ona i trener nisu želeli da postignu izgled izrazito izvajanog tela, nego lepo oblikovanog tela ne bi liuloga bila uverljivija. Kako je snimanje scena seksa, prema njenog priznanju, izuzetno naporno, glumica je morala da radi i na izdržljivosti tela, pa je trenirala kombinaciju kardio i vežbi snage. Imala je zajedničkog trenera s kolegom iz filma Džejmijem Dornanom, pa su zajedno vežbali i jedno drugom su bili motivacija.

Da bi joj telo bilo oblikovano, a mišići izduženi, najviše je trenirala pilates i to čak pet puta nedeljno po sat vremena i na jednom treningu je, kaže, mogla da sagori i do 500 kalorija. Osim što je pilatesom dovela telo do savršenstva, kaže da joj je bio odlična pomoć i za opuštanje od stresa koji je osećala za vreme napornih snimanja.