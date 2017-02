Ovako to radi Sofija Vergara: Rutina vežbanja donosi odlične rezultate

Povezane vesti



Fitnes instruktorka Sofije Vergare otkrila je na koji način vežba i kako se hrani slavna glumica.

Mnogi, naravno, veruju da Sofija za svoj izgled najviše, ili čak isključivo, može da zahvali svojim genetskim predispozicijama, ali instruktorka Dženifer Jejts tvrdi da to nije tako.

Ovo su neki od saveta kojima je i Sofiji pomogla da ovlada rutinu vežbanja koje, kako tvrdi Dženifer, može da daje brze i vidljive rezultate.

Nije problem ako se napravi pauza

Ako Sofija ima dobar raspored snimanja, njih dve vežbaju između pet i sedam dana, što je dosta. Ali Sofija često ima previše obaveza. Naravno, tada je sasvim u redu da se napravi pauza, i tada telo čak postaje jače. U slučaju da vežbate nekoliko dana u nedelji, morate da dozvolite svom telu da se odmori. U suprotnom, ako premorite mišiće postoje veće šanse da se povredite.

Trčanje nije obavezno

Kao i mnogi drugi ljudi, ni Sofija nije oduševljena trčanjem, pa zato hoda na traci ne bi li učvrstila mišiće na zadnjici i nogama. Ona ne voli da trči, ponekad vežba na sobnom biciklu oko 15 minuta, ali najviše voli brzi hod.

Morate da prihvatite svoje telo

Sofija želi da izgradi dobre mišiće, i da izgleda zdravo i zgodno, jer ona voli obline, i zato obično radi kardio vežbe, ali je hod i dalje najefektnivniji za nju.

Potrebne su različite vrste treninga

Ako biste mislili o trčanju svakog dana, to bi obeshrabrilo mnoge, zbog čega bi trebalo da menjate svoju fitnes rutinu. Sofija dva puta nedeljno radi vežbe za zadnjicu, zato što je to oblast na koju ona voli da se fokusira. Nekada, rade i vežbe za gornji deo tela, a zatim za donji.

Ne morate da vežbate baš svakog dana

Kada radi najintezivniji program, Sofija vežba od pet do sedam puta nedeljno. Ipak, važno je da ne bude pritiska ako je to previše za nju. Svet svakoj ženi je da vežba dva do tri puta u toku nedelje, otprilike 30 minuta svakog dana. Mnogi ljudi nemaju vremena za trening, jer su zauzeti obavezama. Ali 30 minuta svakog dana je prihvatljivo. Možete čak šetati 15 minuta ujutru, i uveče raditi trbušnjake dodatnih 15 minuta. Važno je da budete aktivni kako biste se borili sa stresom i pojačali svoj imuni sistem. Nije poenta reč u dobroj figuri i gubljenju kilograma.

Počnite sa čučnjevima

Ako vam je teretana previše naporna opredelite se za čučnjeve. Sofija radi dosta čučenjeva, mada oni nisu laki. Da bi zaštitila kolena, Sofija iza sebe stavlja benč klupu da bi sela na nju, a zatim se vratila u početni položaj. Na ovaj način su i dalje angažovani abdominalni mišići, pa se savetuje 25 čučnjeva dnevno, jer je to odličan način da dobijete snagu.

Dozvolite sebi slatkiš

Ne treba imati osećaj krivice. Ako želite parče pice ili kolača, to je u redu. Samo vodite računa o granicama, kako to ne bila cela pica ili brdo kolača.