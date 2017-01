Ovako Ema Stoun održava svoju sjajnu liniju



Ema Stoun zaista ima fit liniju i iako nikada nije imala problema s težinom ipak se hrani pravilno i zdravo, ali kaže da zna da sebi priušti neki nezdraviji obrok za kojim žudi. Priznala je da baš ne voli da diže tegove, ali uživa u plivanju, pa nekoliko puta nedeljno s privatnim trenerom pliva u bazenu i kaže da je upravo ta aktivnost zaslužna za njenu vitku figuru.

Lepa glumica je trenutno u centru zbivanja jer je izašao njen novi film “La La Land” , koga hvale kritičari, a u kome glumi s Rajan Goslingom. Uprkos svim obavezama oko promovisanja filma, Ema uspeva da održi težinu, i kaže da su za to najviše zaslužni geni, i da jednostavno ne može da se ugoji. Ipak, ona se trudi da se hrani zdravo, a tek povremeno voli da pojede pohovanu piletinu ili kinesku hranu.

Ema kaže da joj je doručak najvažniji obrok i trudi se da bude nutritivno bogat da bi mogla da bude sita do ručka. Najčešće jede zobene pahuljice s mlekom, bobičastim voćem i orašastim plodovima, a sve zasladi kašikom meda. Za ručak najčešće jede pečenu ćuretinu, pečenu piletinu, tunjevinu i kao prilog salatu. Dok za večeru voli losos sa žara i kao desert smuti od banane. Kada sebi priušti čokoladicu, onda to bude samo jedna i to manja, a ako pretera tog dan natera sebe da vežba 10 minuta duže.

Kao što je već rečeno, Ema ne voli da vežba u teretani, ali zato obožava plivanje koje trenira nekoliko puta nedeljno. Osim ove vodene aktivnosti, glumica obožava i pilates za koji kaže da joj je odličan za oblikovanje mišića i toniranje čitavog tela, ali i za opuštanje uma. Za dizanje tegova kaže da je čini agresivnom i da, kada ih digne iznad glave, oseti nalet negativne energije pa radije bira druge aktivnosti.

S obzirom na to da voli da boravi na svežem zraku, Ema uživa i u penjanju po stenama i kaže da je ta aktivnost zaslužna za oblikovanje njenih trbušnih mišića i gornjeg dela tela. Kada može, kombinuje brzo hodanje s penjanjem i priznaje da u tim aktivnostima troši najviše kalorija, ali i ispoljava negativnu energiju.