Oštra borba za najpoznatiju nagradu: Ko su kandidati za ovogodišnjeg Oskara





Spisak glavnih nominacija za Oskare, nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauka koje će biti dodeljene na 90. ceremoniji u pozorištu Dolbi.

Svečana dodela počinje u nedelju u 20.00 po lokalnom vremenu.

Najveći broj nominacija:

– “The Shape of Water” (Oblik vode) Giljerma del Toroa, 13 nominacija

– “Dunkirk” (Denkerk) Kristofera Nolana, osam nominacija

– ​”​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​” Martina MekDonaga, sedam nominacija

Nominacije za najbolji film:

– “The Shape of Water” (“Oblik vode”)

– “​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​”

– “Lady Bird”

– “Get Out”

– “The Post”

– “Dunkirk”

– “Call Me By Your Name’​”

– “Phantom Thread​”

– “Darkest Hour”

Nominacije za najbolju režiju:

– Giljermo Del Toro “The Shape of Water”

– Kristofer Nolan “Dunkirk”

– Džordan Pil “Get Out”

– Greta Gervig “Lady Bird”

– Pol Tomas Anderson “Phantom Thread”

Nominacije za najboljeg glumca:

– Timoti Šamale “Call Me By Your Name”

– Danijel Dej Luis “Phantom Thread”

– Danijel Kaluja “Get Out”

– Geri Oldman “Darkest Hour”

– Denzel Vašington “Roman J. Israel, Esq”

Nominacije za najbolju glumicu:

– Seli Houkins “The Shape of Water”

– Frensis MekDormand “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

– Margot Robi “I, Tonya”

– Serše Ronan “Lady Bird”

– Meril Strip “The Post”

Nominacije za najbolju mušku sporednu ulogu:

– Viljem Dafo

– Vudi Harelson

– Ričard Dženkins

– Kristofer Plamer

– Sem Rokvel

Nominacije za najbolju žensku sporednu ulogu:

– Meri Džej Blajdž

– Alison Džejni

– Lesli Menvil

– Lori Mekalf

– Oktavija Spenser

Nominacije za najbolji strani film:

– “A Fantastic Woman”, Čile

– “The Insult”, Liban

– “Loveless”, Rusija

– ”On Body and Soul”, Madjarska

– “The Square” (Kvadrat), Švedska