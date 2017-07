“Ona to zna” u Domu omladine Beograda

Sinoć je u beogradskom Domu omladine u okviru poslednje faze snimanja filma “Nebeska tema” realizovana velika scena u kojoj Old Stars Band (u malo izmenjenom sastavu) izvodi pesmu “Ona to zna”.

Srđan Gojković Gile, Zdenko Kolar, Marko Milivojević, Boris Bunjac i za ovu priliku pojačanje – Milorad Miki Ristić, nadahnuto su u Klubu DOB-a izveli novu verziju pesme “Ona to zna” pred publikom sačinjenom od 100-ak specijalno odabranih statista.

Bez obzira na to što se radilo o snimanju svojstvenom igranom filmu koje uključuje više ponavljanja scena, zbog snimanja iz različitih uglova sa više kamera, kao i činjenici da je sam proces snimanja trajao više od 6 sati (sa pripremom oko 10), svi su se odlično zabavljali i tako učinili veče nezaboravnim.

-Večeras smo snimali sa Old Stars Bandom jednu od legendarnih Vladinih pesama ‘Ona to zna’, i ponovo se potvrdilo da njegove pesme fantastično podižu raspoloženje i da publika koja je večeras bila prisutna odlično reaguje. Svaka numera koju snimimo me strahovito uverava u to da je Vlada Divljan bio fenomenalan autor i da svi ovi ljudi koji sviraju njemu u čast na divan način prenose tu energiju. Čekaju nas još u ovom ciklusu dva snimajuća dana: jedan sa Bojanom Vunturišević i jedan sa bendom Minilinija, i onda smo praktično završili snimanje. Sad smo još jedan ogroman korak bliže kraju, vrlo sam srećan što smo ovo večeras snimili, izjavio je reditelj filma “Nebeska tema” Mladen Matičević sinoć nakon završetka snimanja.

Dom omladine Beograda je Prijatelj filma “Nebeska tema” i logičan partner s obzirom da je bio mesto divnih susreta Vlade Divljana i njegove publike.

“Nebeska tema” scenariste i reditelja Mladena Matičevića je dugometražni dokumentarnii film sa elementima igranog filma o velikanu naše muzike Vladi Divljanu. U njemu učestvuju najznačajniji autori sa ex-Yu prostora, koji su specijalno za ovu priliku snimili (i u filmu izvode) nove verzije čuvenih Vladinih pesama. Ovakav autorski pristup i veliki broj atraktivnih učesnika čini ovaj film jedinstvenim projektom kakav još nije viđen na našim prostorima.

Film je po formi i narativnoj strukturi sličan odnosno srodan svom glavnom junaku – istovremeno i dokument i bajka, i urban i emotivan i romantičan.

U filmu učestvuju Darko Rundek, Momčilo Bajagić Bajaga, Svetozar Cvetković, Zdenko Kolar, Aleksandar Šandorov, Dušan Strajnić (Stray Dogg), Mladen Juričić Max, Srđan Gojković Gile, Srđan Šaper, Goranka Matić, Momčilo Moma Rajin, Dina Divljan, Stevan Divljan i Pavle Divljan, Ivana Šoljan, Emil Tedeschi, Bojana Vunturišević, Dušan Kojić Koja i drugi.

Film su pored Vladinih prijatelja podržali Filmski centar Srbije i Centar za kulturu Vlada Divljan.