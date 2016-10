Nina Badrić: Lepota zaista dolazi iznutra, to je sreća, zadovoljstvo i osmeh

Uspeh na javnoj sceni umnogome zavisi od sopstvenog imidža koji javna ličnost gradi. I dok mnoge zvezde oko sebe imaju armiju ljudi koja se brine o tome da njihov klijent u svakom trenutku bude na visini zadatka, pop zvezda Nina Badrić to postiže na malo drugačiji način – stavom, šarmom i genetikom. Lepe crta lica, vedar duh i samopouzdanje u četrdeset petoj godini čine da zrači energijom bar deceniju mlađe dame. Oplemenjena prirodnim osmehom koji bi joj se, kaže, da nema ušiju, razvukao oko glave, jedna od najlepših žena na javnoj sceni govori o direktnoj povezanosti samopouzdanja i šminkanja, hrabrosti da se javnosti predstavi bez ikakvih filtera i fantastičnom odnosu koji je s godinama ugradila sa borama.

Koliko je parfem bitan sastojak za ostavljanje dobrog utiska?

– Jedan od najbitnijih. Obožavam da ulepšam dan lepom mirisnom notom, ali ne volim da se, kada neko uđe u prostoriju i zamiriše, od toga onesvestim. I sama ga stavljam s oprezom. Obožavam parfeme i oduševio me je miris My destiny. Asocira me na čisto i sveže, bar na mojoj koži tako miriše.

I šminka je odličan saveznik za dobar imidž. Volite li sami da se ulepšavate?

– Najmanje volim da se šminkam sama. Već sedamnaest godina šminka me Saša Joković. On mi se svideo na prvu loptu, još kao klinac, pa i danas sa teškom žalošću skidam njegovu šminku.

Obilazim sve lokale po gradu gde mogu da se pokažem kada me on našminka.

Šminka vam, dakle, podiže samopouzdanje?

– I te kako. Kada me on našminka, tada sam sebi najbolje `obučena`. Čak i ako sam u patikama, osećam se sjajno.

Svetske zvezde sve češće objavljuju fotografije na društvenim mrežama bez šminke, što i sami često činite. Izgleda da vam šminka ipak nije neophodna za samopouzdanje?

– Pitam se gde je Ališa Kiz bila pre pet godina, hoće li mi neko dati broj te žene da je pitam. Šalu na stranu, to je jako važno. Ima mnogo mladih osoba koje ne mogu da steknu sliku o sebi u nekim godinama, pa slušaju nas koji smo prepoznatljivi javnosti šta o tome imamo da kažemo. Danas primat više nemaju modeli, kao kada sam ja bila klinka. Tada su uzori lepote bili Sindi Kraford, Eva Hercigova, Naomi Kembel. Mi smo buljile u njih i želele da izgledamo kao one, a danas klinke žele da izgledaju kao Kim Kardašijan i cela porodica Kardašijan.

Kojim se beauty trikovima vi služite?

– Služim se filterima i fotošopom. To je sastavni deo ovog posla.

Kako nalazite meru?

– Ne dozvoljavam da se preteruje. Svi moji saradnici to znaju. Prvo pregledam sirovi materijal i kažem da se minimalno koriguje. Bilo je nekoliko fotografa koji su od mene napravili anoreksičnu, plastičnu ženu, zbog čega sam se osećala neugodno i prekinuli smo saradnju. Ne bih volela da tako nešto izađe u javnost, jer to nisam ja, več neka druga osoba. Upoznala sam mnogo žena iz svetskog javnog života i moram da kažem da sam ostala neprijatno iznenađena kako izgledaju u prirodi. Žene čijoj sam se lepoti divila razočarale su me. Jedina koja me je uživo oduševila je Monika Beluči. Ta žena je još pet stotina puta lepša uživo. Valjda je to kada kažu `I Bog stvori ženu`, stvorio je nju.

Šta smatrate magičnim sastojkom lepote?

– Lepota zaista dolazi iznutra. To je sreća, zadovoljstvo i osmeh. Volim da kažem da, kada ne bih imala uši, smejala bih se oko glave. Pri tom, još imam svoje zube. To spominjem jer mi se svake godine neko javi i kaže: `Ej, Nina, imamo strava navlake za holivudski osmeh.` A ja više verujem u svoj osmeh koji nije zaleđen botoksom ili svojim usnama koje nisu prepune silikona. Da imam dve crte, možda bih ih i korigovala, ali bi to bila nesreća u mom životu. Kada se duh spoji sa intelektom i fizikom, mislim da onda dobiješ celinu. Naravno, zavisi šta želiš u životu. Ima ljudi koji su robovi svoje estetike.

Čemu dugujete blistav ten u petoj deceniji?

– Pre svega genetici. To, međutim, ničim nisam zaslužila, ali sam dužna da to sačuvam što duže. Ishrana mnogo utiče, kao i cigarete i alkohol. Sve te odluke možemo da donesemo i tako čuvamo svoj ten dugo godina. Srećna sam što imam dobru genetiku, to su mi mama i tata ostavili u nasleđe, a to je nešto što ne možeš da kupiš. Kozmetičarka mi je još kad sam bila klinka rekla da što manje petljam po koži i dokle god mogu dolazim jednom godišnje na piling. Tako radim i danas.

Kako ste se suočili sa prvim borama?

– Bila sam u šoku. Stajala sam ispred ogledala i bila sam u smrtnom šoku. Imala sam tada dvadeset sedam godina. Onda sam sa trideset kukala kako sam ostarila. Sada kada imam četrdeset četiri kažem sebi: `Stara, nisi uopše loša za svoje godine`.

I dalje imate plavu boju kose. Da li je to trajna odluka?

– Sviđa se ljudima i meni je došlo kao super promena, ali mislim da ću polako, ali sigurno da se vratim na moju prirodnu boju. Ova kosa je teška za održavanje, posebno za nas koje smo prirodne brinete, a i nekako sam po karakteru brineta, tako se osećam. Volim promene, pogotovo na kosi, i mislim da ću već sa izlaskom sledećeg singla da se vratim svojoj boji.