Nikada ne biste pomislili: Navika koja nas čini duboko nesrećnima

Verovali ili ne, to je jedan od najčešćih razloga zašto su ljudi nesrećni, pokazuje istraživanje.

Naučnici sa odseka za ekonomiju na Oksfordu i stručnjaci iz Centra za socijalno istraživanje, sproveli su studiju u kojoj je učestvovalo 8.000 odraslih ljudi, kako bi utvrdili šta mogu da urade da bi se osećali bolje.

Skupljanjem podataka su otkrili da neraspoloženju i nezadovoljstvu doprinose faktori poput vremena, gužve u saobraćaju, ali i jedan neočekivan razlog za to što su ljudi nesrećni.

Naime, ispostavilo se da su ljudi koji jedu sami veoma nesrećni i da je to faktor koji utiče na sreću više od bilo kakvih mentalnih bolesti. U ovom istraživanju, osobe koje često jedu same svoje zadovoljstvo i sreću ocenile su za 7,9 poena manje u odnosu na one koji jedu u društvu.

Pored toga, mada je to i očekivano, osobe koje pate od anksioznosti, depresije, paničnih napada ili opsesivno-kompluzivnog poremećaja ocenile su svoju sreću za 8,5 poena manje od proseka.

Zanimljivo, jedenje u društvu je imalo najveće pozitivne asocijacije sa mentalnim blagostanjem i srećom. Pored toga, ljude usrećuje ako imaju dovoljno slobodnog vremena da rade šta žele, zadovoljni su seksualnim životom i dobro spavaju.

S obzirom na ove rezultate, stručnjaci ističu koliko je kontakt licem u lice važan za dobro raspoloženje i sreću.

Druge forme društvenog kontakta, poput razgovora sa komšijama i druženje sa prijateljima ili porodicom, takođe su povezane sa srećom, dok takva veza ne postoji kada je reč o pisanju poruka, i-mejlova ili drugim digitalnim interakcijama.

-Kvalitet odnosa i vreme koje fizički, ne digitalno, provodimo sa nekim, može da poboljša naš život: ništa ne može da pobedi moć jednostavne ljudske interakcije, kaže jedan od istraživača Majk Kup.

-Umesto da dodajemo svakodnevici pritisak digitalnom interakcijom, trebalo bi da izdvojimo vreme da ga provedemo sa nekim, da jedemo zajedno i delimo sve zajedno – zaključuje on.