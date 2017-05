NeXt Smoothie: Kako da se rešite dosadne rutine

Čak iako niste od onih koji vole afirmacije i citate, moraćete da se složite sa čuvenim Paolo Koeljom kada kaže: “Ako mislite da je avantura opasna, probajte rutinu, ona je smrtonosna”. Možda je čuveni književnik malo preterao, ali rutina zaista ume da bude loša po nas. Ona predstavlja seriju navika. Pratimo ih u nameri da nam život bude lakši, ali retko kada zastanemo da promislimo koliko nas one u stvari ograničavaju.

Ovo se odnosi na sve aspekte našeg života. Od odnosa sa partnerom, dešavanjima na poslu pa do toga šta jedemo. Rutina zaista može da bude pogubna i da nas natera da se osećamo loše. U nekim oblastima života je malo teže uvesti promene, što svakako ne znači da bi trebalo da dustanemo, ali postoje oni aspekti koje lako možemo da promenimo.

Ishrana je jedna od njih. Koliko nas svakoga dana završi naručujući istu hranu, odlazeći uvek u najbližu pekaru i radnju da bismo tek kasnije shvatili da smo to učinili mehanički, pa nam posle to što jedemo čak i ne prija. Zato, umesto uobičajenog sneka, danas uzmite nešto novo. Probajte nove ukuse, dozvolite da vas svežina novog soka oraspoloži i zadovolji, a da pri tome ne morate sami ništa da pripremate. neXt je mislio na vas pripremajući savršeni voćni snack u obliku neXt Smoothie. U jednoj bočici dobićete sve. Dovoljnu dozu voća, vlakana koja prijaju vašem telu, napitak bez dodataka šećera, vode i arome. Uz to odlikuje ga bogat ukus, gustina i osećaj sitosti koji pruža nakon konzumiranja.

neXt Smoothie dolazi u dva ukusa: mango, narandža, marakuja, banana, jabuka i limun kao i crveno grožđe, borovnica, malina, jagoda, banana, jabuka i kruška. Za sve koji žele da povećaju dnevni unos voća u svojoj ishrani, neXt Smoothie predstavlja dobro rešenje kao međuobrok, odnosno užina koja će vam kao odlična promena zaista prijati.