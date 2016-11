Neda Ukraden: Lepota je prvenstveno stanje duha i zato ja rado prihvatam svaku novu boru

Zahvaljujući dobrim genetskim predispozicijama Neda Ukraden nasledila je mladalački izgled, koji je godinama negovala i trudila se da što duže zadrži prirodnu lepotu. Bez obzira na to što uslovi u kojima radi pogubno deluju na kožu i metabolizam, atraktivna muzička zvezda uvek je bila disciplinovana, što joj je donelo odlične rezultate. Tako je tokom godina pronašla recept za negu koji najviše odgovara njenom tipu kože, a kako nema mnogo vremena za odlazak u kozmetičke salone, uglavnom se oslanja na izbor kvalitetnih preparata. Uz to, veoma vodi računa o ishrani, redovno se rekreira i svakog dana izdvaja vreme koje posvećuje nezi.

Kako vam uspeva da i u srednjim godinama dobijate komplimente na račun izgleda?

– Zahvaljujući genetici imam dobru strukturu kože i telo koje je zahvalno za održavanje. Međutim, oduvek sam se trudila da održim ono što mi je dala priroda kako bih što duže dobro izgledala. To se postiže na različite načine i ne postoji recept koji je isti za sve jer smo svi mi različiti. Uvek sam vodila računa o tome da budem negovana žena, iako to nimalo nije lak zadatak kada se bavite mojom profesijom. Moj radni vek obeležava ostajanje do ranih jutarnjih sati u noćnim klubovima, koji su zagušljivi, puni dima, što je nešto najgore što možete da uradite svojoj koži. S druge strane, česta putovanja ne ostavljaju mi mnogo vremena za odlazak na kozmetičke tretmane, već sam svoju negu morala da prilagođavam uslovima života. Zato uvek nosim pravu pokretnu laboratoriju sa preparatima za negu koju mogu da obavljam sama gde god da se nalazim. Međutim, za dobar izgled nije bitna samo spoljašnja nega. Jako je važno i kakvom energijom zračite i jeste li emotivno zadovoljni. Jer spoljašnja fasada nikada ne može da prikrije unutrašnje nezadovoljstvo.

Na koji način birate preparate?

– Na osnovu svog iskustva, ali volim da čujem i mišljenje kozmetičara, dermatologa, kao i koleginica. Neki preparati koje koristim su prilično skupi, ali nikada mi nije žao da izdvojim novac za njih.

S druge strane, odavno sam naučila da nije sve u ceni, i da to što ćete za neki preparat da izdvojite basnoslovnu sumu ne znači ništa ako vam ne odgovara.

Kako započinjete, a kako završavate dan kada je reč o nezi?

– Ujutru se prvo umijem blagim sapunom, a potom nanesem hranljivu hidratantnu kremu. Meni više prijaju emulzije nego jače pomade, a od jedne šminkerke iz Los Anđelesa usvojila sam naviku da pre nanošenja mejkapa obavezno stavim iluminator Este Lauder, koji pokriva sitne nepravilnosti na koži i odličan je kao podloga za puder. U zavisnosti od obaveza, biram jaču, odnosno scensku šminki ili blagu dnevnu. Uveče obavezno čistim lice i nanosim hranljive serume.

Bez kojih tretmana ne možete?

– Kada je reč o tretmanima koje sama radim, jednom nedeljno obavezno koristim piling od bademovog brašna koji se može kupiti u svim apotekama i drogerijama, i nimalo nije skup. Stavljam I masku od gline, koja je takođe veoma povoljna. Što se tiče nešto radikalnijih tretmana, najviše mi prijaju radio-talasi i laseri. S obzirom da imam svoj kozmetički salon, to obavljam tamo, a mnogo mi se dopada i kraljevski tretman koji se radi voćnim kiselinama, posle čega koža odmah izgleda sveže.

Spadate li u žene koje ne izlaze iz kuće ukoliko nisu doterane?

– Spadam, nikada mi se nije desilo da pravo iz kreveta izađem na ulici. Uvek se bar očešljam i stavim sjaj na usne.

Negujete li pažljivo i kosu?

– Zbog čestog feniranja to je neophodno. Koristim proizvode za profesionalnu negu i posle pranja kvalitetnim šamponom obavezno stavljam masku za volumen ili za obnovu vlasišta.

Koliko vam je važno da održite dobar tonus kože tela?

– Jako vodim računa o tome, a pokazalo se da meni najviše prijaju sunce i morska voda. I tu sam najveći demant savremenim dermatolozima. Za razliku od njih, koji savetuju da se leti sklanjamo od sunca, ja radim potpuno suprotno. Dok ne dobijem blagu boju koristim adekvatnu zaštitu, a posle toga mažem maslinovo ulje, koje u kombinaciji sa plivanjem i morskom solju najblagotvornije deluje na tonus moje kože.

Bavite li se sportom?

– Svako jutro radim sklekove i trbušnjake. To mi jako odgovara jer su to vežbe koje mogu da radim i u hotelskoj sobi kada sam na putovanjima. Što se tiče ostalih sportova, volim plivanje i tenis, i rekreiram se kad god mi to obaveze dozvoljavaju.

Na čemu se bazira vaša ishrana?

– Najviše mi prija mediteranski način ishrane, koji podrazumeva mnogo povrća, voća, maslinovog ulja i ribe. Izbegavam masnu i začinjenu hranu, kao i slatkiše, a umesto mesa više volim da pojedem ribu koja se u našoj kući često sprema. Bez obzira što često nisam kod kuće, ne dozvoljavam sebi da posle nastupa odem i pojedem picu, već uvek nosim neku voćku, dok preko dana odem u proverene restorane, gde znam da mogu da dobijem zdrav obrok.

Jeste li zdrave navike preneli na kćerku Jelenu?

– Jesam, ali je ona nešto manje disciplinovana od mene kada je reč o fizičkim vežbama. Međutim, za svaku devojku ili ženu najvažnije je da prihvati sebe i da ne juri za tim da izgleda poput manekenke sa naslovnih strana. Jer to ne donosi sreću. Lepota je prvenstveno stanje duha i zato ja rado prihvatam svaku novu boru i radujem joj se.