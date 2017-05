Navike koje stvaraju celulit: Prestanite sa ovim i zategnite kožu

Povezane vesti



Celulit je problem koji se javlja kod 90 odsto žena, ali dobra vest da on može da se izleči. Do pojave „narandžine kore“ dolazi usred delovanja estrogena, a najnovija dermatološka istraživanja potvrđuju da je celulit bolest akumulacije. Kako biste ga se rešili, biće vam potrebno nešto novca, i dosta upornosti.

– U zavisnosti od toga u kojoj je fazi celulit, on može lakše ili teže da se leči. Ali, ne slušajte one koji prijaču da ne može da se ukloni, ker to nije istina. Ako zaista želite da se rešite pomorandžine kore, trebalo bi svakodnevno da lagano vežbate, jedete pravilno, pijete puno vode i da umasiravate odgovarajuče prizvode – kaze dermatolog dr Gorana Isailović, dodajući da ni prekrštanje nogu nije dobro.

Neki od prirodnih preparata koji mogu da vam pomognu su kafa, bršljan i sirće. Kofein se nalazi u svim boljim kremema pritiv celulita, a vi možete on kafe da napravite odličan i jeftin piling. Bršljanovo ulje je odlično za masažu i podsticanje cirkulacije, a jabukovo sirće pomešano sa vodom bi trebalo da pijete svako jutro za maksimalne rezultate.

Još jedan od kućnih preparata koji može da vam pomogne je kokosovo ulje. Pomešajte gas a malo soga od grejpfruta it u mešavinu umasirajte u kritična područja svakog dana. Vodite računa da pritisak ne bude mnogo jak, jer je dokazano da to nije produktivno.