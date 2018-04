Naučnica Piksi Tarner razotkriva mitove: Ovo je istina o detoksikaciji, superhrani i glutenu

Dolaskom proleća prosto smo “bombardovani” različitim tekstovima u kojima nam obećavaju savršeno zdravlje, brzo mršavljenje, detoksikaciju za tren oka, ali, da li je sve baš tako?

Biohemičarka i nutricionista Piksi Tarner je odlučila da javno odgovori na sve mitove i zablude koji se pojavljuju, a koji nam obećavaju dug i zdrav život samo uz pomoć sirove hrane, ishrane bez glutena ili detoksikaciju uz pomoć prirodnih sokova.

– Ja nisam još jedna blogerka koja vam nudi transformacijski plan ishrane ili čaroban lek naoružana tek lepim tanjirom hrane i marketinškom strategijom – napominje iskusna biohemičarka i nutricionistkinja Piksi Tarner, koja je odlučila da kaže istinu o popularnim dijetama i navodno zdravoj ishrani.

– I ja sam donedavno verovala svemu što su mi servirali, izbacivala sam određene namirnice iz prehrane, verovala da mi treba ‘superhrana’ da bih bila zdrava, nisam jela gluten, pila sam prirodne sokove i jednu nedelju u mesecu bila na veganskoj dijeti jer su tako savetovali ‘stručnjaci’ – priznaje za Daily Mail.

– Kad sam uporedila njihove savete i filozofije o hrani sa naukom, to jednostavno nije imalo smisla. Zato sam sebi zadala cilj da ću izazvati svaki princip koji nije potkrepljen naučnim dokazima i suočiti ga sa čvrstim činjenicama. Istina je da moderne dijete i planovi detoksikacije ne mogu da izleče svaku bolest niti da vam osiguraju savršeno zdravlje. Ljudsko telo tako ne funkcioniše – upozorava Tarner i otkriva najveće mitove o ishrani.

Mit o detoksikaciji

Koliko ste puta čuli kako vam je potrebna detoksikacija organizma pre leta ili nakon vikenda “bančenja”? Pristalice ovog mita obećavaju da će vam čišćenje prirodnim sokovima tokom nekoliko dana hidratizovati ćelije, očistiti kožu i pomoći vam da smršate. Valja znati kako vam dijeta sokovima ne pruža potrebna vlakna, najčešće obiluje šećerima i nema dovoljno proteina. Zbog nedostatka natrijuma možete da imate vrtoglavice.

Ako, pak, pijete samo sokove od povrća, znajte da u njima nema ništa od ugljenih hidrata, zbog čega ćete se osećati umorno, a ne puni energije kako je obećano. Skupo je i ne stvara dugoročne pozitivne životne navike. Sigurno ste čuli kako je zdravo ujutro popiti čašu tople vode s limunom kako biste isprali toksine i ‘probudili’ jetru. Kao prvo, vašoj jetri ne treba buđenje jer da vaša jetra ide da spava zajedno s vama, verovatno se ne biste ni probudili. Kao drugo, zubari nimalo ne pozdravljaju ovu naviku jer konzumacija limuna svaki dan ostavlja katastrofalne posledice na zubnoj gleđi i oštećuje zube.

Mit o glutenu

Poslednjih godina sve veći broj ljudi izbegava gluten jer su tako pročitali na nečijem blogu. Gluten je za njih ubica creva koji ne donosi ništa dobro. Da budemo načisto: postoje legitimni razlozi za izbegavanje glutena. Jedini način za kontrolisanje celijakije, autoimune bolesti koja oštećuje creva i uzrokuje ozbiljne želučane probleme jeste izbacivanje glutena iz prehrane. To se odnosi i na ljude alergične na pšenicu. Svi ostali ne trebaju da izbegavaju gluten. Svega pet odsto ukupne populacije ima legitimne probleme s glutenom.

Toliko je različitih uzroka probavnih tegoba. Ako, na primer, osećate nadutost posle punog tanjira testenine, problem verovatno nije u samoj testenini, već u prejedanju, prebrzom žvakanju ili nepravilnom žvakanju. Dijeta bez glutena uopšte nije zdravija. Naprotiv, mnoge zamenske namirnice imaju više šećera i masnoća od originala. Takođe, smanjuju broj dobrih bakterija u crevima. Ključ za zdrava creva je raznovrsna prehrana. Pa, zašto onda ne biste jeli gluten ako nema opravdanih razloga za to?!

Mit o superhrani

Verovali ili ne, kokosovo ulje sadrži oko 85 odsto zasićenih masnoća. Uzmete li u obzir podatak da prehrana koja obiluje zasićenim masnoćama povećava rizik od srčanih oboljenja, ova namirnica nipošto ne bi smela biti klasifikovana kao superhrana, iako to jeste zahvaljujući marketinškim strategijama. U umerenim količinama, kokosovo ulje nije ni dobro ni loše, već se, poput maslaca, treba jesti pomalo. To je zasićena masnoća koju nipošto ne smete dodavati u jutarnju kafu, kao što to savetuju blogeri. Isto važi i za sve one prahove koji se koriste kao dodaci prehrani, a možete ih nabaviti u svakom supermarketu. Osim što ćete ih skupo platiti, oni vam zapravo uopšte ne trebaju.

Mit o sirovoj hrani

Da, istina je da sirova hrana sadrži dobre enzime i da ih kuvanje uništava, ali isti učinak na njih ima i vaš sistem za varenje. Vaše telo ne može da iskoristi enzime iz biljaka, koji se razbijaju u vašem stomaku poput svakog proteina. Kuvanje uklanja toksine i ubija bakterije i parazite koji vam mogu naštetiti. Kuvanjem zapravo sprečavate trovanje hranom. Iako se ne preporučuje prekuvavanje, kratko kuvanje ima zdravstvene koristi. Tako paradajz, spanać i grašak obvezno prokuvajte pre jela jer se korisne materije iz njih tek tada izvlače.