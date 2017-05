Napravite ukusan i slastan roštilj za Prvi maj i oduševite svoje prijatelje!

Prvi maj je sinonim za roštiljanje u prirodi. Nije poenta ostati kod kuće, gledati televizor i uživati u samoći. Prvi maj je stvoren za druženja u divljini, daleko od gradske buke, gde ćete sa prijateljima uživati u opuštenoj atmosferi, dobrom raspoloženju i prije svega ukusnom i slasnom roštilju.

Sve što vam za početak treba je od 300 do 500 grama mesa po osobi, u zavisnosti od apetita. Ukoliko imate poprilično snažne drugare, dobro vam može doći i veća gramaža. Vi sami procenite, a koje ćete meso izabrati, takođe zavisi od vašeg, ali i ukusa vaših prijatelja.

Rešetke od roštilja prethodno nauljite ili premažite slaninom, a evo i šta sve možete da spremite za vrlo kratko vreme, a da pritom bude ukusno, slasno i masno.

Ćevapi

S njima nikada nećete pogrešiti jer ne postoji osoba koja ih ne voli. Ukusni su, brzo se spremaju i fantastični su sa svim mogućim prilozima, ali i bez njih u trenutku kada se puše u prethodno ugrejanoj lepinji. Njih nije potrebno začinjavati jer je sve to prethodno urađeno u mesari. Sve što treba je da ih odmah po vađenju iz kese bacite na roštilj.

Odličan saveznik ukusnih ćevapčića su velike količine luka, koje su toga dana posebno dozvoljenje i čak poželjne, jer je upravo u tome čar divljeg roštiljanja i opuštenog druženja. Za ljubitelje masnog, u mesari možete potražiti rolovane ćevape, umotane u slaninici ili čak one punjene.

Bitno je samo da ih pečete dok ne porumene, a kako biste bili sigurni da su gotovi, posle desetak minuta probušite jedan ćevap da proverite da li su pečeni.

Belo meso

Sprema se vrlo brzo i jednostavno, baš poput ćevapa. U mesari možete tražiti već začinjene filete ili one koji to nisu. Ukoliko uzmete ove druge, neće vam trebati ni mnogo vremena, a ni filozofije da to uradite.

Belo meso možete začiniti vegetom ili solju, a za one koji vole nešto pikantnije mogu se odlučiti i na kari koji će piletini dati jači ukus. Piletinu pecite dok ne dobije zlatastu boju, u proseku nekih desetak minuta, u zavisnosti od jačine vatre.

Kobasice

Ljubitelji ove masne poslastice su uglavnom muškarci, koji vrlo rado vole njome da omaste brkove uz pokoju čašicu piva. Međutim, ni većina žena ne ostaje imuna na ovaj mesnati specijaliitet, naročito ukoliko se pripremi na roštiljskoj vatri. Jer nema ništa lepše od kobasice sa roštilja.

U mesari birajte crvene, blage ili pikantne, u zavisnosti od ukusa. Kobasice su začinjenje i prethodno pripremljenje u mesari, pa za njihovo pečenje nije potrebno mnogo truda.

Stavite ih na roštilj i pecite deset do petnaest minuta, okrećući ih povremeno kako bi ih vatra zahvatila sa svih strana i pazite da ne pregore.

Krmenadle

Omiljena poslastica od svinjskog mesa koja je još slasnija na roštiljskoj vatri. Meso je toliko ukusno da nema potrebe da ga dodatno začinjavate, osim ukoliko niste ljubitelj nešto slanijih jela, pa možete da dodate malo vegete ili soli kako biste upotpunili ukus.

Krmenadle se nešto duže peku od pilećeg belog mesa ili ćevapa, ali priprema nije komplikovana. Stavite ih na vatru i okrećite povremeno s jedne, pa s druge strane. Kada dobiju tamniju boju, vreme je za skidanje sa vatre i za pravo uživanje u ukusima.

Pre stavljanja na roštilj, premažite rešetke uljem ili slaninom, kako vam krmenadle ne bi zagorele.

Svinjski vrat

Još jedna ukusna poslastica koja zahteva nešto dužu pripremu. Međutim, meso svinjskog vrata je toliko slatko i ukusno da se isplati stajati nad vatrom. Za početak, nauljite malo meso i stavite ga na rešetke. Okrećite ga povremeno dok ne porumeni i dobije lepu boju. Čestim okretanjem ćete izbeći mogućnost da pregori, a meso će odisati pravom roštiljskom aromom. Uživaćete.

Povrće

Povrće na žaru je odličan dodatak mesu i na rešetke roštilja možete baciti šta vam duša ište. Najbolje se pripremaju tikvice, patlidžan, crvene paprike i šampinjoni. Potrebno je samo da oprano i tanko isečeno povrće (šampinjone i paprike stavljajte cele ili sečene na pola) začinite sa malo bibera, soli ili vegete i da bacite na tihu vatru kako ne bi izgorelo.

Možete kupiti štapiće na koje ćete nabosti miks raznovrsnog povrća. Vrlo brzo se priprema, a kada povrće poprimi rumenu boju, vreme je da ga sklanjate s vatre. Pre roštiljanja obavezno nauljite roštilj ili ga premažite slaninicom kako se povrće ne bi zalepilo za njega. Povrće okrećite povremeno i nakon pet do sedam minuta možete ga ukloniti sa vatre i počastiti vaša nepca. Prijatno.