Nakon rekordnog izdanja, EXIT 2017. slavi 50 godina od “Leta ljubavi”!

Nakon ovogodišnjeg, najposećenijeg izdanja u 16 godina postojanja, EXIT festival 2017. slaviće 50 godina od čuvenog “Leta ljubavi” (Summer of Love)! Tokom iduće godine, EXIT će obeležavati događaje iz 1967. kada je nastao revolucionarni hipi pokret koji je zauvek promenio svet. Ovaj društveni fenomen okupio je ljude iz brojnih delova planete oko ideje zajedništva, mira, solidarnosti i ljubavi, te imao nemerljiv uticaj na savremenu muziku, ali i kulturu u celini. Znak mira, šarena odeća i cveće u kosi prve su asocijacije na “leto ljubavi” i pokret u čije najveće tekovine se ubrajaju borba za mir, slobodu govora, ljudska prava, odnosno društvenu, rasnu i polnu ravopravnost.

– Leto ljubavi simboliše početak hipi pokreta iz kog je nastala, ne samo savremena muzika, već i muzički festivali kao mesto proslave života sa ciljem društvenih promena. EXIT je jedan od retkih aktivnih muzičkih festivala koji je izrastao iz pokreta za slobodu i koji neguje tekovine prvih muzičkih festivala koji su pre svega imali snažnu društvenu misiju. Baš zato, smatramo da je naša dužnost da podsetimo svet na događaje od pre 50 godina i poruke tadašnjeg pokreta koje su današnjem svetu potrebnije nego ikada pre – izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Kulminacija velikog jubileja desiće se na EXIT festivalu koji će se održati od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi

Ovogodišnja, magična EXIT Avantura povela je preko 270.000 posetilaca iz više od 60 zemalja sveta na festivalsko letovanje od Petrovaradina do Jaza, gde su tokom četiri dana i noći na EXIT festivalu, te još tri na Sea Dance festivalu, nastupale neke od vodećih svetskih zvezda. Avantura je primila prve putnike u Novom Sadu i povela ih na “vatrometni” koncert pop princeze Eli Golding i uigranu svirku britanskih rokera Bastille. Titulu prvog među jednakima druge noći je osvojio najveći producent današnjice Dejvid Geta sa audio-vizuelnim spektaklom kakav se retko viđa u životu!

Glavna bina Exita izgledala je kao velika mašina iz koje su u neprekindom miksu isporučivane specijalne verzije najvećih pop i dens hitova. Pravu žurku na glavnoj bini pravio je i doktor fanka, Džordž Klinton, praćen brojnim članovima muzičke porodice Parliament-Funkadelic, dok je Viz Kalifa sa neshvatljivom lakoćom potvrdio status svetskog no.1 hip-hop izvođača, napravivši šou kakav može samo neko ko je na vrhuncu karijere, čija je harizma u jednom trenutku izazvala pauzu da bi publika skandirala njegovo ime i vrištala gotovo pet minuta bez prestanka! Prašili su na tvrđavi i popularni engleski indi-rokeri The Vaccines, legende panka Cock Sparrer, gitarski pobunjenici Tinariwen, a potpuno očekivano, nezabeležnu energetsku erupciju izazvali su neprikosnoveni favoriti publike The Prodigy, koji su završne noći Exita uz 55.000 ljudi srušili rekord dnevne posete na tvrđavi!

I ove godine, oko 25.000 ljudi svakog jutra je pozdravljalo sunce na svetski poznatoj mts Dance Areni uz prvoplasirani duo na Top DJ Mag listi, Dimitri Vegas & Like Mike, te kraljeve Ibice Solomuna, Maceo Plexa, Ričija Hawtina i Marca Carolu, kao i broje druge zvezde elektronske muzike kao što su Nick Romero, Dejv Klark, Nina Kravc, Oliver Heldens i mnoge druge. Na No Sleep Novi Sad bini svoje žurke priredili su klubovi Nitsa, Tresor, Concrete, Grelle Forelle i Drugstore, a ljubitelji žestokih gitara na Explosive bini uživo su slušali Paradise Lost, At The Gates, Anti-Flag, Raised Fist, Toxic Holocaust i brojne druge. Regionalnu i domaću postavu činili su Josipa Lisac, Disciplin A Kitchme, Urban & 4, TTP Reunion, Bassivity, Irie FM, Repetitor, Ritam Nereda, ZAA i još stotine drugih širom tvrđave. Tokom četiri dana kroz festivalske kapije na tvrđavi prošlo je 195.000 posetilaca, a sve bine bile su krcate nasmejanim ljudima, o čemu najbolje svedoči izjava Davida Guette tokom nezapamćenog spektakla na glavnoj bini:

– Hvala Exite, uživao sam ovde i pre, ali ove godine je bolje nego ikad!

Završnica na mts EXIT Dance Areni 2016:

Nakon četiri nezaboravna dana u Novom Sadu, Avantura se svega nekoliko dana kasnije preselila na prelepu plažu Jaz u Crnoj gori, gde je tri uzbudljiva dana i još toliko noći punih emotivnog naboja i nezaboravnih nastupa na Jazu, uz odsjaj velikog jutarnjeg sunca na pučini tirkiznog Jadrana, održan treći po redu Sea Dance festival! U nastavku velike EXIT Avanture koja je putovala od Petrovaradina do Jaza, odlične nastupe zabeležili su Stereo MCs, Andy C, Black Coffee, Sister Bliss, Jeff Mills, Banco de Gaia, Zomboy, Goldie, Sub Focus, Shy FX, Marko Nastić, Marčelo, Who See i mnogi drugi. Ipak, već prve noći na tron ovogodišnje liste izvođača zasluženo se popeo Skrillex, koji je, kao i dve godine ranije na EXIT festivalu, savršenu noć nastavio na Dance Paradise bini na kojoj je imao još jedan nastup iznenađenja u zajedničkom house DJ setu sa jednim od vodećih crnogorskih izvođača, Mr. Joolsom! Tako visoko podignutu lestvicu ne bi pokušavali da preskoče ni olimpijski rekorderi, ali za momke iz Mančestera ne postoji nemoguće, pa su Hurts poslednje večeri festivala na Jazu pokazali da je upravo srce najveći adut u svakom finalu, što su potvrdili i rečima:

– Ovu noć ćemo čuvati zauvek, a vama se vraćati ponovo, vi imate ovde nešto što u celom svetu polako nestaje – srce i dušu!

Hurts – Live at SEA DANCE 2016: