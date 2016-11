Najbolji saveti kako da vaša linija preživi sezonu slava!



Stigla je sezona slava, po mnogima jedan od omiljenih perioda godine kada se porodica i prijatelji okupljaju i uživaju u omiljenim ukusima. U isto vreme, to je definiticija pakla za one koji se baš u tom trenutku trude da izgube kilograme.

Došli ste na slavu rešeni da ništa nećete okusiti osim pića, zar ne? A onda je nametljivi domaćin bio jako naporan u ubeđivanju da „prezalogajite“ nešto i dok ste rekli „keks“ već ste uneli preko dve hiljade kalorija?

Prilagoditi režim ishrane uz pomoć kojeg želite da izgubite kilograme tokom sezone slava pravi je izazov. Imajte na umu da odricanje nije rešenje jer je na taj način nemoguće postići osećanje zadovoljstva životom.

Pogledajte infografik kako da „preživite“ slavu, odnosno uživate u omiljenim ukusima, a da vaša linija ne ispašta do narednog proleća.