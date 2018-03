Multitasking ubija produktivnost i smanjuje moždanu aktivnost

Zašto gubiti vreme radeći jednu stvar ako možete istovremeno da radite dve?

Multitasking vam možda zvuči kao sinonim za delotvornost. Ipak, istraživanja pokazuju da multitasking smanjuje produktivnost. I to zato jer se troši dossta vremena prebacujući se između zadataka koji se obavljaju. Ako uz to obavljate zadatak s kojim niste do kraja upoznati ili je komplikovan, gubićete još više vremena na prebacivanje.

Istraživači Univerziteta u Mičigenu sproveli su četiri eksperimenta u kojima su upoređivali odrađivanje zadataka poput rešavanja matematičkih problema i identifikovanja geometrijskih objekata i prebacivanja između njih.

Istraživači su uočili da učesnici istraživanja troše vreme na prebacivanje između zadataka, a kako je rasla kompleksnost zadataka, povećavalo se i vreme potrebno za prebacivanje između njih.

Istraživanje sprovedeno na Stenfordu potkrepilo je ove tvrdnje. Tamošnji istraživači tvrde da multitaskeri imaju manjak pažnje u odnosu na one koji obavljaju jedan zadatak za drugim. Na Univerzitetu u Saseksu tvrde i kako multitasking smanjuje moždanu aktivnost.

Slično istraživanje došlo je do zaključka kako ljudi koji kroz duži vremenski period multitaskinguju u korišćenju elektronskih uređaja (npr. istovremeno gledaju TV i koriste pametni telefon) imaju manju gustinu sive materije u mozgu. To znači da je veća verovatnoća da će patiti (ili već pate) od poremećaja pažnje, prenosi Independent.