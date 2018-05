Može li kosa zaista da posedi od stresa?

Jeste li ikada čuli da ” ćete posedeti od stresa”? Ako jeste, sigurno ste se bar jednom zapitali da li je to zaista moguće ili je tek reč o uzrečici?

Naučnici su odlučili da pronađu odgovor na to da li je reč o mitu ili surovoj istini. Na Univerzitetu Alabama, u Birmingemu, naučnici su na miševima otkrili povezanost gena koji kontrolišu boju kose i onih koji šalju signal telu da je vreme za borbu protiv infekcije.

Studija obavljena u časopisu PLOS Biology, pokazala je da ćelije kad su napadnute proizvode interferone. Oni omogućavaju da ćelije prolaze promene koje ometaju viruse i jačaju imunitet, a neočekivana usputna pojava aktivacije imunološkog sistema je da isključuje ćelije koje proizvode boju kose i kože. Ne postoji ništa što bi moglo da zaustavi taj proces, jer je to deo starenja organizma.

Smatra se da je proces kose koja rano sedi prouzrokovan genetskim faktorima. Ali, pokazalo se, na to može imati učinak i stres. Naučnici su otkrili da, kad je telo pod stresom zbog nekog razloga ili ozbiljnog šoka, dolazi do dvostrukog efekta jer geni zaduženi za kontrolu hormona stresa podstiču promene u folikulama kose koje proizvode boju. Kad se aktivira imunološki sistem, to može da podstakne promene u ćelijama folikula kose što dovodi do toga da kosa počinje da sedi, piše Večernji list.