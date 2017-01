Moderna pijanistkinja: Julijana Šarac spaja nespojivo, popularne hitove i klasičnu muziku

Popularni hitovi i klasična muzika u izvođenju koje nikad do sad niste čuli: Julijana Šarac – moderna pijanistkinja koja spaja nespojivo

Julijana Šarac je Beograđanka sa adresom u Sidneju, koja je svoj umetnički izraz i znanje spojila u nešto što vam dugo neće “izaći” iz glave!

Ambiciozna mlada pijanistkinja, dobitnica brojnih nagrada i priznanja, trenutno završava doktorske studije na prestižnom Sidnejskom univerzitetu, gde je prethodno završila i postdiplomske studije iz klavira i muzikologije, a svoju kreativnost i talenat pretočila je u vizuelno-muzički doživljaj kakav na našim prostorima retko viđamo.

Julijana je pronašla idealan način da poveže klasičnu i modernu muziku, a ovaj spoj naišao je na odlične reakcije publike. Osim nota koje virtuozno izvodi na klaviru, ova umetnica je sama i producent svojih spotova.

Da uspešno predstavlja klasičnu muziku na interesantan, originalan i moderan način, kako vizuelno, tako i kroz aranžmane, dokaz je i veliki uspeh dve kompozicije. I put a spell on you spoj je čuvenog istoimenog hita i Betovenove “Mesečeve sonate”, dok je This love, planetarno popularna pop pesma, u Julijaninoj izvedbi dobila novo “ruho”- uz Bahovu “Tokatu i Fugu”, a mlada pijanistkinja jedna je od retkih koja je dobila dozvolu za ekranizaciju baš ove numere na Kalemegdanu.

Svojim nesvakidašnjim stilom Julijana, koja će uskoro publiku obradovati novim iznenađenjima, daje pravi primer mnogim mladim umetnicima da svoju kreativnost, umeće i ljubav prema muzici iskažu na pravi način, kao i da je klasično sve samo ne i – dosadno.