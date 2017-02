Mirjana Karanović o novoj ulozi: Uvek nađem način da isplivam, bilo je teško da glumim ženu koja se predala

Mirjana Karanović je otputovala u Berlin gde je, na Berlinalu, predstavljen njen najnoviji film “Rekvijem za gospođu J.”.

Na pitanje ko je gospođa J. iz filma, Mirjana Karanović kaže:

– To je žena mojih godina koja je izgubila veru da joj u životu može biti bolje i koja smatra da njeno prisustvo donosi samo probleme onima koji žive s njom i koje ona voli i ona nekako želi da se skloni.

Ona kaže da depresiju koja vlada oko njene junakinje i u koju je gospođa J. potonula – susreće i u stvarnom životu svuda oko sebe.

– Ja mislim da se veliki broj ljudi tako oseća, tako dezorijentisano, mislim da su ljudi izgubili osećaj sopstvene vrednosti i da jako veliki broj ljudi zapravo živi tako što se bori uveravajući sebe da još uvek ima razloga da se nešto izdrži, da se ide dalje i uglavnom su ti razlozi: “imam decu, moram da izdržim, postoje neki drugi ljudi koji na neki način zavise od tebe”. I taj osećaj je, mislim, blizak mnogim ljudima u mojoj zemlji. A ova gospođa je došla do kraja, nije još udarila u zid, ali je došla do kraja i tu je stala i odlučila da ode, da ne pravi problem nikome – kaže Mirjana, a prenosi “Dojče Vele”.

Njena junakinja je očajna i iznervirana zbog činjenice da ne može da se pokrene, i da ne čini ništa da se izvuče iz stanja u kom se nalazi, i mnogi bi joj savetovali da se trgne i učini nešto za svoju decu, kojoj je potrebna. Na pitanje da li bi i ona učinila tako i kako je razumela ulogu koju igra, Mirjana Karanović odgovara potvrdno.

– Pa da, to je ono što bih joj i ja rekla. Govoriš to i drugima i sebi, nemoj da potoneš, probaj da isplivaš. I ja uvek isplivam, ma koliko da sam se često nalazila u takvim situacijama u kojima bi čovek najradije pustio sve i odustao, uvek sam nalazila načina da isplivam na površinu. Ali bilo mi je teško da glumim taj lik, jer ono što sam do sada radila u svojoj karijeri uvek su bili likovi koji su imali inicijativu, koji su pokretali akciju u sceni, ali ovoga puta ništa nije zavisilo od mene i reditelj mi je često govorio da se svedem na nulu, da nema ničega.