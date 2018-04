Masimo Savić peva Bouvijeve pesme u Beogradu

Masimo Savić dolazi u Beograd gde će narednog petka, 20. aprila, održati prilično neobičnu klupsku svirku – nastupaće sa tribjut bendom Dejvida Bouvija.

Čuveni kantautor zajedno sa Jocom Ajkulom, frontmenom benda Gift, pevaće neke od najpoznatijih i najznačajnijih numera koje je za sobom ostavio Dejvid Bouvi. Na repertoaru će biti Ziggy Stardust, This is not America, Starman…

Svirka je zakazana za 20. april, u Bitefartcafeu.