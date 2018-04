Loše i nezdrave navike koje ubrzavaju starenje

Starenje je nemoguće zaustaviti, ali uz zdrav život i odgovarajuću negu može se usporiti. Evo na koje stvari bi zaista trebalo da obratite pažnju. Bore se pojavljuju vremenom, a određeni faktori vas zapravo mogu dovesti do sve dubljeg i izraženijih bora. Loš način života, ishrana, ali i nega su glavni krivci prebrzog starenja.

Sedenje

Neaktivnost je veoma loša za vašu kožu. Nedavna studija američke medijske zajednice pokazala je da ljudi koji su vežbali 30 minuta dva puta nedeljno su imali značajno bolju i zdraviju kožu, u odnosu na one koji nisu bili aktivni.

“Predugo sedenje ispred kompjutera na poslu kože može takođe da izazove pojave borew, a najčešće je reč o brazdama između obrva”, kaže doktorka Sonja Batra za “Popšugar”. Ona dodaje da gledanje u telefon ili tablet može da izazove pojavu linija na vratu.

Preterano čišćenje lica

Prirodne masnoće na koži štite kožu, hidriraju je I jačaju zaštitnu funkciju, zbog čega ne bi trebalo da previše agresivno da perete lice.

Izbegnite agresivne sapune i sredstva za čišćenje, takođe nemojte preterano raditi piling ili koristiti pretoplu vodu – vrela voda isušuje kožu.

Ne nosite sunčane naočari

Bilo da je veoma sunčano ili ne, ne zaboravite da se zaštitite. Nošenje sunčanih naočari može da spreči boranje oko očiju i na predelu između obrva, kaže Batra. Takođe, naočari sa UV filterima vas štite od štetnih zraka.

Pravljenje čudnih faca

Pravljenje smešnih faca, preterano smejuanje, mrštenje i podizanje obrva može da izazove boranje, a vremenom bore postaju sve dublje, a koža gubi elastičnost.

Ispijanje tečnosti kroz slamčicu

Pijte dosta vode, ali se držite podalje od slamčica. Ako pijete piće kroz cevčicu, rizikujete da vam se u regiji oko usana formiraju fine linije i bore. One mogu biti veoma duboke i učiniti vas starijim. Dakle, držite se podalje od cevčica i pijte direktno iz čaše.

Pušenje

Pušenje takođe izaziva pojavu bora oko usana. Kada neko puši, on takođe skuplja usne, a to izaziva pojavu bora oko usta. Što je još gore, pušenje takođe utiče na krv koja dolazi do kože, te direktno ima uticaj na nju.