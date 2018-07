Leto je doba kad najviše uživamo!

Mnoge studije su pokazale da ljudi tokom letnjih meseci izgledaju lepše, srećnije i zdravije nego zimi, a to se posebno odnosi na žene. Previše izlaganja suncu, šteti koži, ali umereno je itekako zdravo i korisno za čitav organizam. Toplo i lepo vreme motiviše ljude na kretanje i fizičku aktivnost, druženje i nove avanture. Leto je omiljeno doba za putovanja, i to ona nezaboravna, koja čekamo čitave godine…Amsterdam, Majorka, Ibica, upravo su idealne letnje destinacije a vi imate priliku da ih posetite, da osvojite Iphone 8, kojim ćete sve zabeležiti i još mnogo fenomenalnih nagrada.

Sve što je potrebno da uradite je da kupite promotivno pakovanja Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 05.L ili 0.33L i učestvujete u nagradnoj igri „Zaleti se i osvoji leto“. Ambalaža promotivnih pakovanja je lako prepoznatljiva po etiketama i promotivnim zatvaračima sive boje. Nakon što pronađete kod ispod zatvarača potrebno je da preuzmete WOAH aplikaciju sa Google Play marketa za android mobilne uređaje ili apple Store Marketa za iPhone mobilne uređaje, registrujete se, i unesete kod u predviđeno polje. I to je to! Što više kodova, veće su šanse da osvojite nagradu: svakog sata Coca-Cola mali frižider ili dve karte za Love fest, a svakog dana: Iphone 8 ili putovanje za ekipu od 4 osobe i to u Amsterdam, Majorku ili na Ibicu. Više informacija možete pronaći na www.coca-cola.rs ili na WOAH aplikaciji. Nagradna igre traje od 01. jula do 30. jula 2018.

Zaleti se i osvoji fenomenalna leto uz Coca-Cola nagradnu igru!