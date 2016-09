Monika Beluči: Ja sam sasvim normalna žena koja je samo vešta u prikrivanju sopstvenih mana

Jedna od zvanično najlepših žena svih vremena i seks simbol evropske kinematografije, Monika Beluči, u poslednje vreme je često boravila u našim krajevima, gde je sa Emirom Kusturicom snimala ostvarenje „Na Mlečnom putu“.

Svi koji su imali prilike da je upoznaju tvrde da njenom statusu dive doprinosi upravo to što se ne ponaša kao diva. Ništa čudno, jer i sama Monika često ističe da se tajna glamura i elegancije krije u jednostavnosti i moći da se i nakon najvećih uspeha sa obe noge čvrsto stoji na zemlji. Ovo su tek neke od životnih mantri muze mnogih reditelja i kreatora, poput njenih zemljaka koji čine čuveni modni duet „Dolce & Gabbana“.

– Obično se postidim kad mi neko kaže da sam lepa i kad čujem ostale komplimente kojima me sa svih strana obasipaju. Zaista nemam takvu sliku o sebi. Bez lažne skromnosti, ja sam sasvim normalna žena koja je samo vešta u prikrivanju sopstvenih mana, a Italijanke odlično znaju kako se to radi – tvrdi popularna glumica i simbol mediteranske lepote, koja je, poput dobrog vina, sve lepša kako vreme odmiče.

Uvek je insistirala na klasici, bilo da je reč o omiljenom crvenom karminu ili pak o boji kose. Ne voli dramatične promene frizure i farbanje, jer se trudi da izgleda što prirodnije. I to joj polazi za rukom, ne samo kada se radi o izgledu, već i o ponašanju i načinu života. Kako sama priznaje, nikad nije mogla da bude stroga prema sebi, niti je insitirala na savršenstvu za koje je inače svi smatraju.

– Nakon prvog porođaja moje telo počelo je da se menja, a osećam i da me polako izdaje, što je potpuno normalno budući da sam napunila pedeset godina. Žene moraju da shvate da ne postoje ni savršena lepota, ni večna mladost. Umesto što toliko vremena troše na brigu o izgledu kako bi se dopale drugima, bolje da maksimalno uživaju u životu i vremenu provedenom sa porodicom, i da rade ono što ih čini srećnim.

Iako je, kao tipična Italijanka, veliki gurman, Monika se trudi da se hrani zdravo. Poput mnogih žena sa mediteranskog podneblja, i ona se zaklinje u maslinovo ulje – vernog čuvara zdravlja i lepote. Nikada nije držala rigorozne dijete, čak ni u mlađim danima kada se bavila manekenstvom. Štaviše, smatra da su obline seksi i ženstvene, i da ih treba poštovati i isticati.

– Previše američkih glumica izgleda kao neuhranjena deca. Verovatno postoje muškarci kojima se takav sklop tela dopada, ali sigurna sam da ima mnogo više onih koji ne žele kosti nego stvarnu osobu. Kako žena može za sebe da tvrdi da je savršena ako često pribegava plastičnim intervencijama, drži iscrpljujuće dijete, nekoliko sati dnevno provodi u teretani i čitavo bogatstvo troši na razne kozmetičke preparate koji usporavaju starenje? Zavolite sebe i svoje telo, i ceo svet će biti vaš.

Lepotu je nasledila od majke domaćice i oca koji je bio vlasnik jedne kompanije u umbrijskom gradiću Kastelo. Umesto da trči za mladošću, koja će, kaže, neminovno ostati iza nje, trudila se da čuva to nasledstvo koje je dobila od roditelja.



– Moglo bi se reći da negujem prirodu lepotu, jer kada izgubite svoju originalnost, postajete karikatura. Posao me je naučio disciplini. Da bih igrala Bondovu devojku u seksi korsetu morala sam da pristanem na neke ustupke. To ne znači da sam ustajala ujutru u šest da bih išla u teretanu. Jednostavno, nekoliko dana pre snimanja nisam jela pastu, i to je to. Istina je da volim kolače, špagete i čašu dobrog vina. Ne treba se odricati malih stvari koje nas čine srećnim, ali svakako je poželjno da u svemu budemo umereni.

Za Moniku lepota je nešto što se ne meri stepenom zategnutosti lica i tela, već nešto sasvim drugo.

– Za mene, prava lepota nema nikakve veze sa borama već sa činjenicom da je moja baka podigla petoro dece posle rata i da nikad nije prestala da se bori. Prava lepota je i crveni ruž koji je očeva majka stavljala kada bi odlazila nedeljom u crkvu. Italijanke imaju jedinstvenu snagu jer moraju ceo život da se bore. Lepota je dar, poput zdravlja ili inteligencije. Jedino što treba zapamtiti je da ne smete biti ponosni zato što ste lepi. Jer niste ništa učinili. To vam je dato. Svima nam je lepota neophodna da bismo preživeli teškoće života. A život često ume da bude veoma težak – ističe zanosna glumica, koja je oduzimala dah i dok je šetala crvenim tepihom minule „Mostre“ u Veneciji, gde je sa Kusturicom predstavila njihov dugoočekivani zajednički film.