Lena Kovačević: Za mene je minimalni mejkap nešto kao vid osnovne higijene

Za razliku od mnogih koji se tek spremaju za odlazak na godišnji odmor, Lena Kovačević se već vratila kući posle letovanja u Grčkoj, tokom kojeg se maksimalno posvetila svom omiljenom vidu rekreacije – plivanju. Priznatoj umetnici pripala je čast da početkom jula otvori novi beogradski festival “Sava Port Global Fest”. No, priču o muzici ostavili smo za neku drugu priliku, a sa Lenom, koja važi za jednu od najlepših i najnegovanijih predstavnica javne scene, proćaskali smo o tipično ženskim temama, karakterističnim za ove tople dane.

U kakvom raspoloženju ste dočekali početak leta?

– Definitivno sve više volim leto i dane koje provodimo napolju, a posebno otkako imam decu. Brže se organizujemo, lakše izaberemo odeću za šetnju i uživamo u prirodi. Volim da sam u pokretu, vrućine mi ne smetaju u tom smislu. S obzirom da plivam cele godine, leto i u tom pogledu odgovara.

Da li tokom letnjh meseci uvodite neke novine u način ishrane?

– Čini mi se da sam prethodnih godina leti manje obraćala pažnju na to koliko je nešto što konzumiram lagano. Sada mi je to nekako prirodnije, volim voće i povrće, posebno salate. Pijem puno tečnosti, posebno kombinacije sa tragovima voća u vodi, citrusa.

Ima li u dnevnom meniju mesta za slatkiše?

– Ako imate u vidu da smo suprug i ja otvorili poslastičarnicu, jasno vam je da smo u velikom iskušenju cele godine, ne samo na dnevnom nivou. Sladoled mi je najdraža poslastica, posebno „calo crema“, lagana krem-tekstura bez mleka i šećera, sa dodatakom stevije, i to je pravi izbor za one koji vole da jedu slatkiše, sjajnog je ukusa. Nisam pristalica odricanja, suština je, po mom mišljenju, naći pravu alternaciju.

U kojoj meri dozvoljavate deci da jedu slatkiše?

– Nisam pobornik rafinisanih slatkiša, niti generalno hrane koja ima dug rok trajanja. Deci ću pre ponuditi parče domaće sveže torte, sladoled domaći, za koji znam šta sadrži, nego bilo koju kupovnu čokoladu i rafinisane slatkiše.

Lekari upozoravaju da se iz kuće ne izlazi pre nego što se nanese krema sa zaštitnim faktorom, a podsećaju da bi bilo dobro imati šešir i naočare za sunce. Da li se pridržavate tih saveta?

– Ujutru obavezno nanesem antiejdž kremu sa zaštitnim faktorom 50, bilo da sam u gradu ili na letovanju, s tim što tokom boravka na moru taj postupak ponavljam više puta u toku dana jer koža brzo upija, a zaštita od sunca je zaista neophodna. Naočare za sunce nosim i leti i zimi, volim ih tokom cele godine, šešire posebno, neohodni su, ali su i toliko lepi i šik.

Da li osim plivanja, kojim se redovno bavite, imate neke posebne pripreme uoči leta, kako biste bili u top-formi kad dođe vreme za kupaći kostim?

– Verovatno smo danas svesniji toga da o zdravom telu ne razmišljamo sezonski, već tokom cele godine. Meni je trebalo neko vreme da pronađem aktivnost koja me zaista čini srećnom, a verujem da kada se bavite nečim što vam pričinjava zadovoljstvo, to celokupno utiče dobro na ceo organizam.

Koliko vremena možete da provedete na moru pre nego što vam dosadi?

– Mnogo. Zapravo nikad se ne zasitim mora i volela bih kada bih nekoliko meseci godišnje nekada u životu mogla da provedem na moru. Moj otac je strastveni ronilac i ribolovac, brat takođe, pa su naša letovanja uvek trajala duže od mesec dana i nisu bila vezana za ležanje na obali, to je neki drugi doživljaj mora i nešto što bih volela da mogu i moja deca da upoznaju.

Da li se šminkate tokom letnjih meseci?

– Za mene je minimalni mejkap nešto kao vid osnovne higijene. Tih pet minuta, koliko mi treba da nanesem malo maskare i korektora, me razbudi, poput umivanja. Leti volim kremaste teksture; senke, rumenilo, lagani sjaj.

Sigurno nije jednostavno imati dugu i negovanu plavu kosu. U čemu je tajna?

– Najvažniji su preparati koji se nanose nakon pranja, maske i kondicioneri koji se ne ispiraju. Druga bitna stavka je što manje tretiranja fenom. Na plaži obavezno nanosim preparate sa UV zaštitom jer sam uverena da čuvaju kosu.

Koji parfem je najbolji izbor za letnje dane?

– “Lancome La Nuit Tresor”.

Koristite li neke „home made“ preparate za negu?

– Veliki sam zaljubljenik pre svega u kokosovo, ali i u maslinovo ulje. Koristim ih i za pripremu obroka, ali i u kozmetičke svrhe. Nekada se tokom boravka na moru nanosilo maslinovo ulje na kosu, mama moja i sve njene prijateljice su tako činile, i mada se danas mogu čuti mišljenja da to nije najbolje rešenje, miris maslinovog ulja u kosi čuvam u najlepšem sećanju i podseća me na more i ono dugo toplo leto.