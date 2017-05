Legendarni škotski sastav “The Jesus And Mary Chain” stiže na “Exit”

Ovogodišnje izdanje „Exita“ ne prestaje sa potvrdama svetskih zvezda, pa je društvo u kojem su već „Kilersi“, Liam Galager, Jirs end jirs, Rojsin Marfi, Džejson Derulo, Nina Kravic, Rag’n’Bone Man, Džejk Bag, Solomun, Hardvel, The Damned i stotine drugih, upravo postalo veće za još jedan vanserijski bend – The Jesus And Mary Chain.

Legendarni škotski sastav na glavnu binu „Exita“ stupiće u četvrtak, 6. jula, na krilima novog albuma Damage and Joy sa vrha ovogodišnje britanske indi liste, koji je odlično prihvatila i publika i kritika.