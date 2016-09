Brend New Heavies 6. oktobra u Beogradu



Britanski bend “Brand New Heavies” održaće koncert 6. oktobra u Bitefartcafeu u Beogradu, u okviru Musicology serijala koji će do maja 2017.



Musicology festival je prethodne dve godine okupljao ljubitelje kvalitetnog zvuka na Kalemegdanu, poslednje nedelje jula.

Ove godine će poprimiti drugačiji oblik kao proslava 15. rođendana Bitefartcafea, kluba čije su koncertne aktivnosti iznedrile Musicology, pa će zbog toga treće izdanje festivala biti i njegovo najduže izdanje.

Serija koncerta će se održavati od oktobra 2016. do maja 2017. pod imenom Musicology Barcaffè Sessions.

Organizatori poručuju da će ove muzičke večeri okupljati neke od najelitnijih muzičara džez, fank, soul i pop pravaca, u zimskom prostoru kluba Bitefartcafe (Mitropolita Petra 8), kao i da je najavljen spisak zvezda kome mogu pozavideti i svetski poznati klubovi.

Seriju koncerata će otvoriti britanski bend Brand New Heavies, 6. oktobra u klubu Bitefartcafe.

Jedinstven spoj džez, fank i soul pravaca ovog britanskog sastava, zapalio je prvo britansku, a odmah potom i svetsku muzičku scenu, na kojoj sad postoje već preko dve decenije.

The Brand New Heavies su odgovorni za dobro nam poznate R&B/soul hitove, izbacivši 16 Top 40 singlova, uključujući “DreamOn Dreamer ” i “You’ve Got A Friend”, a prodaja njihovih albuma broji preko dva miliona.

Promotivni kontigent karata za koncert je rasprodat, dok se karte po novoj ceni od 1-500 dinara mogu naći putem prodajnih mreža Eventim i DDTickets.