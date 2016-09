Brand New Heavies otvaraju Musicology festival



Džez, fank i soul britanska atrakcija The Brand New Heavies nastupiče 5. i 6 oktobra u Bitef Art Cafeu na otvaranju muzičkog festivala Musicology, najavili su iz organizacije festivala.



Ovo je drugo izdanje festivala koji ima za cilj da okupi najveće zvezde džeza, soula, fanka i bluza u Beogradu.

Miša Reljić, direktor festivala istakao je da je želja organizatora da na festival dovedu izvođače na koje je Musicology publika prethodne dve godine najviše reagovala.

– Ponovo nam dolaze The Brand New Heavies i Gregory Porter. Ove godine smo više nego ikada osluškivali i pitali publiku koga bi želeli da čuju, na sad već svom festivalu, jer se zajedno borimo za opstanak kvalitetne muzike. Uz njihovu pomoć i predloge, stigli smo do imena poput Jose James, Meshell Ndegoncello i Hindi Zahra, koji će prvi put nastupiti u Srbiji – kaže Miša Reljić.



Samo dve nedelje posle otvaranja u Bitef Art Cafeu 25. i 26. oktobra na istom mestu nastupa najcenjenija fado pevačica današnjice, Cristina Branco.



Sledećeg meseca 13. i 14. novembra u Begrad dolazi Jose James dok će prvi musicology koncert u 2017. godini pripasti Hindi Zahri.

Prolećni deo festivala obeležiće Gregory Porter 20. i 21. aprila na sceni Bitef Art Cafea.

Za kraj festivala 26. aprila zakazan je nastup Meshell Ndegeocello.