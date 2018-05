Kortni Kardašijan otkrila kako se hrani da bi održala idealnu liniju

Kortni Kardašijan važi za najzgodniju pripadnicu rijaliti klana Kardašijan. Sada je, na korak do 40. rođendana, priznala da ima svega 44 kilograma

U epizodi svog porodičnog šou-programa “Keeping Up With The Kardashians” rekla je koliko je teška, kao i koje dodatke u ishrani koristi svakog dana.

– U ovom trenutku, moja ishrana se temelji na umerenosti. Trudim se da jedem zdravo kad sam kod kuće i održavam ravnotežu zdravog organskog povrća i voća, zdravih masnoća i proteina. Shvatila sam da to što jedem utiče na sve, od moje kože, preko mog raspoloženja, do nivoa energije – napisala je.

sporty spice A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 9, 2018 at 12:52pm PDT

Potom je pobrojala sve što unosi u svoje telo tokom dana.

– Najpre popijem kolagen s vodom. Tokom dana pokušavam da pijem što više vode. Onda sledi smuti s dodacima proteina iz riblje kosti, ulja s trigliceridima srednjeg lanca i algama. Onda je vreme za hranu. Za ručak biram organsku salatu. U poslednje vreme jedem najčešće svoju salatu s avokadom, kuvanim jajima, krastavcem i paradajzom. Po podne pijem vrući zeleni čaj i nešto pregrizem. Najčešće je to bio čips. Za večeru jedem grilovanu šniclu lososa ili piletine, dodam pire od karfiola. Uveče jedem i pirinač – otkrila je.

Kortni je inače majka troje dece, a da biste imali kompletnu sliku, ona je visoka svega 152 cm.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 13, 2018 at 6:34pm PDT