Koji film će biti najbolji na 70. Kanskom festivalu? (video)

Projekcijom filma “Ismael”s Ghost” francuskog reditelja Arnoa Deplešena večeras počinje 70. Kanski filmski festival, a do 28. maja za Zlatnu palmu nadmetaće se 19 ostvarenja.

Ceremoniju otvaranja vodiće slavna glumica i zvezda novog filma Emira Kusturice “Na mlečnom putu” Monika Beluči.

Najbolji film odabraće žiri u sastavu: španski reditelj Pedro Almodovar (predsednik), glumci Vil Smit (SAD), Džesika Čestejn (SAD), Anjes Žaui (Francuska), Fan Bingbing (Kina), reditelji Paolo Sorentino (Italija), Maren Ade (Nemačka), Park Čan-Vok (Južna Koreja) i francusko-libanski kompozitor Gabrijel Jared.

U konkurenciji za prestižnu Zlatnu palmu su filmovi “Wonderstruck” Toda Hajnsa sa Džulijan Mur i Mišel Vilijams u priči o dva gluva deteta koja žive paralelne živote u dvadesetim i sedamdesetim godinama prošlog veka, zatim “Jupiter”s Moon” mađarskog reditelja Kornela Mundruza o mladom izbeglici koji otkriva neverovatne moći nakon što je ranjen.

Sofija Kopola u Kan dolazi sa rimejkom filma iz 1971. godine u kome je igrao Klint Istvud, a ovoga puta Kolin Farel glumi ranjenog vojnika koji zavodi žene oko sebe, a pored njega igraju Nikol Kidman i Kirsten Danst.

Mišel Azanavisijus, Oskarom nagrađen za ostvarenje “The Artist”, u Kanu će prikazati film “Redoubtable” o legendarnom reditelju Žan-Liku Godaru, Džejk Džilnhol i Tilda Svinton igraju u priči “Okja” južnokorejskog reditelja Bong-Jon-Hoa o devojci koja rizikuje sve da bi zaštitila džinovsku zivotinju.

Za Zlatnu palmu se takmiče i “The Meyerowitz Stories” američkog reditelja Noa Baumbaha sa Benom Stilerom, Emom Tompson, Kendis Bergen i Dastinom Hofmanom u glavnim ulogama, zatim drama o ratnom veteranu “You Were Never Really” Lin Remzi, kao i “Loveless” ruskog režisera Andreja Zvjaginceva.

U glavnom takmičarskom programu biće prikazan i film “Good Time” Džoša i Benija Safdija sa Robertom Patinsonom u ulozi pljačkaša banaka, Mihael Haneke predstaviće porodičnu dramu “Happy End” sa Izebel Iper koja se odvija na severu Francuske, a u pozadini priče je migrantska kriza.

Publika će gledati i “The Square” švedskog autora Rubena Ostlunda, “The Killing of a Sacred Deer” Jorgosa Latimosa sa Nikol Kidman i Kolinom Farelom u glavnim ulogama, “Rodin” Žaka Doalona u kome igra Žerar Departje, “In The Fade” Fatiih Akina, “Amant Double” Fransoa Ozona.

Za Zlatnu palmu će se takmičiti “120 Beats Per Minute” Robina Kampilja, “Radiance” Naomi Kavase, “The Day After” Hong Sang-Soa i “A Gentle Creature” Sergeja Loznice.

Ova godina će biti jedna od uspešnijih kada je u pitanju predstavljanje srpske kinematografije na Kanskom filmskom festivalu – biće prikazano osam filmova i potpisan Ugovor o saradnji između Francuske i Srbije, najavio je Filmski centar Srbije.

U okviru programa “ACID TRIP” biće prikazano sedam srpskih ostvarenja, dok je u zvanični program “Kan klasik” uvršten film “Skupljači perja” (1967) Aleksandra Petrovića, koji se našao u selekciji 16 filmova od 1946. do 1992. godine “koji su stvarali istoriju kanskog festivala”.

Petrovićev film, nagrađen Velikom nagradom žirija u Kanu 1967. godine, prikazuje se na inicijativu Jugoslovenske kinoteke i to je prvi srpski film u programu “Kan klasik”, a projekciji 24. maja prisustvovaće i Olivera Katarina.

U okviru programa “ACID TRIP #1: Serbia” Festival autorskog filma će predstaviti sedam filmova mladih srpskih reditelja: dva dugometražna i pet kratkih.

Publika će 19. maja imati priliku da pogleda kratke filmove “Tranzicija” Milice Tomović, “Kamen u ruci” Stefana Ivančića, “Izlaz u slučaju opasnosti” Vladimira Tagića, “Dos patrias” Koste Ristića i “If I Had It My Way I Would Never Leave” Marka Grbe Singa.

Dugometražni film “Vlažnost” Nikole Ljuce na programu je 20. maja, a “Rekvijem za gospođu J” Bojana Vuletića 21. maj.

U Kanu će tokom trajanja festivala biti potpisan Ugovor o saradnji između francuskog Nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike i Filmskog centra Srbije, a jedan od glavnih ciljeva jeste razmena saznanja u oblastima koje su neophodne za pravilno upravljanje filmskim arhivama, naročito u oblasti tehničkih pitanja, kao i razvijanje međunarodnih koprodukcija i organizovanje susreta između francuskih i srpskih producenata.

Svoje učešće na Kanu su ove godine izborila dva srpska producenta koja će predstaviti svoje nove projekte.

Jovana Nikolić će u okviru programa “Producenti na potezu” predstaviti projekat dokumentarnog filma “Crna svadba” koji režira Dragan Nikolić, a Milan Stojanović će u okviru “Producentske mreže” predstaviti projekat igranog filma “Korisnici” u režiji Ivana Ikića.