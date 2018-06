Ko rano rani: Nenaspavane žene su prgavije i mrzovoljnije od muškaraca

Žene koje se nisu dovoljno naspavale ujutro se bude prgavije i mrzovoljnije od muškaraca i potrebno im je više sna nego pripadnicima jačeg pola, pokazala je novo istraživanje.

Naučnici na Univerzitetu u Severnoj Karolini takođe su utvrdili da nedostatak sna kod žena uzrokuje veći rizik od bolesti srca, depresije i psihičkih problema. Suprotno od žena, san nije toliko povezan sa zdravljem muškaraca.

Zapravo, u anketi se pokazalo da san ne utiče na povećan rizik od bolesti kod muškaraca.

-Otkrili smo da su žene depresivnije, pokazuju više ljutnje i neprijateljski su nastrojene u jutarnjim satima ako se ne naspavaju. Čini se kako manjak sna ima dramatičan uticaj na njih, kaže dr Majkl Breus za CBS News.

Šta uraditi kada se usred noći probudite i više ne možete da zaspite?

Ono što je zaista opasno je to da kod žena koje nemaju dovoljno sna dolazi do zgrušavanja krvi, što može dovesti do moždanog udara. Nije prvi put da stručnjaci sugerišu kako ženama treba više sna nego muškarcima. Jedan od vodećih britanskih stručnjaka takođe je rekao kako je ženama potrebno najmanje 20 minuta više sna nego muškarcima.

-Jedna od glavnih funkcija sna je da se mozak oporavi, kaže profesor Džim Horn, direktor Centra za istraživanje spavanja na Lafborou Univerzitetu.