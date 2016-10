Kako da kontrolišete porcije: Samo zamislite kako je hrana dobrog ukusa

Zamišljanje kakav će hrana imati miris i ukus i kakva je na dodir pomaže ljudima da izaberu manju veličinu porcije, kažu rezultati studije sa Univerziteta Britanske Kolumbije (UBC).

Možda deluje nelogično, ali ključ za smanjenje veličine porcija možda jednostavno leži u tome da se podsetite kako će hrana imati dobar ukus, kaže jedan profesor ovog univerziteta.

Ova studija pokazuje da su osobe zamoljene da zamisle kako će određeno jelo sa jelovnika imati miris i ukus i kakvo je na dodir izabrale 25 odsto manje veličine porcija i bile spremne da plate do 30 odsto više.

Ovo otkriće može da bude korisno i za potrošače i za prehrambenu industriju, kaže Jan Kornil (Yann Cornil), asistent profesora marketinga na Poslovnoj školi Sauder na UBC.

– Pronašli smo rešenje kako da potrošači smanje porcije koje je dobro za sve. Ovaj metod, testiran na skoro 1.000 ljudi, deluje zato što podseća ljude da odluku o veličini porcije donesu na osnovu kvaliteta – kaže on.

– Oni procenjuju hranu na osnovu zadovoljstva koje im pruža umesto na osnovu gladi ili vrednosti koju dobijaju za svoj novac.

Osobe koje jedu manje porcije su takođe srećnije od onih koje jedu veće zato što se zadovoljstvo hranom javlja tokom prvih nekoliko zalogaja, kaže Kornil.

– Čulno zadovoljstvo koje izaziva hrana dostiže vrhunac tokom prvih nekoliko zalogaja a zatim naglo opada.

Ova studija, sprovedena u saradnji sa Pjerom Šandonom (Pierre Chandon), profesorom marketinga na Fakultetu INSEAD u Francuskoj, takođe je testirala ovu teoriju na deci i došla do sličnih rezultata.

Ovo je važno otkriće u trenutku kada Severnom Amerikom vlada epidemija gojaznosti, kaže on. Kornil se nada da će restorani nuditi manje porcije i isticati kvalitet, a ne veće porcije, kako bi opravdali više cene.

To u praksi znači da bi vlasnici restorana mogli živopisnije da opisuju hranu na jelovniku, kaže on.

– To bi moglo da podstakne restorane ili prehrambene kompanije da nude manje porcije i poboljšaju čulni kvalitet svoje hrane.

Ali Kornil je oprezan kada je reč o tome da li ovaj metod može da pomogne ljudima da smršaju.

– U najboljem slučaju, može da pomogne ljudima da regulišu veličinu porcija i tako spreče gojenje.