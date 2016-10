Jelena Tomašević otkriva tajne svoje lepote



U vreme kada je estetska medicina postala pristupačna svim ženema, pevačica Jelena Tomašević nije podlegla vladajućem trendu, jer joj je prirodni izgled uvek najbolji i najlepši.

Tridesetdvogodišnja pevačica smatra da energija kojom osoba zrači ima presudan uticaj na izgled, pa unutrašnju lepotu uvek stavlja ispred spoljašnje.

U istom duhu vaspitava i svoju kćerku Ninu koju je dobila u braku sa glumcem Ivanom Bosiljčićem.

Umesto promene izgleda, Jelena radije koristi dostignuća savremene dermatologije i trudi se da zdravo živi.

Šarmantna brineta uvek je spremna i za vizuelne eksperimente, pa će na svom prvom solističkom koncertu, koji će održati 25. oktobra u Centru “Sava”, publika imati priliku da je vidi u nešto drugačijem svetlu.

Koliko vam dobar mejkap daje dodatno samopouzdanje na sceni?

– Dobar mejkap umnogo može da potpomogne da se osećamo lepše i sigurnije na sceni. Ja sam uvek zadovoljna kada me našminkaju Nena Ilić, Dušan Lazić ili Marko Nikolić, i uvek dobijem komplimente za izgled. Zato već godinama sarađujem sa njima.

Ukoro ćete u održati prvi solistički koncert u Beogradu. Da li to osim muzičkih zahteva i pripreme koje se tiču vašeg izgleda?

– Svakako da i to zahteva posebnu pažnju, pa sa svojom stilistkinjom Tijanom Todorović već biram garderobu za koncert. Osim toga, vežbam sa bendom, i poslednjih dana dajem baš dosta intervjua. Ovo je veoma intenzivan period, ali sve su to slatke muke.

Volite li da eksperimentišete sa frizurama i šminkom i da li će možda publika u Centru “Sava” videti malo drugačiju Jelenu?

– Volim da eksperimentišem sa frizurom i šminkom, tako da će publika na koncertu imati priliku da me vidi u nešto drugačijem izdanju. U dogovoru sa svojim frizerom, i pre koncerta, odlučila sam da skratim kosu i malo promenim frizuru. Osim toga, u reklamnoj kampanji za koncert po prvi put se pojavljujem sa zalizanom kosom, što je takođe mala promena.

Koliko vam je važno da pažljivo negujete lice i telo?

– Uživam u tome da negujem prirodni izgled, a već godinama odlazim na tretmane kod doktorke Nevenke Dokamnović i zaista sam zadovoljna učinkom. Idem na mezoterapiju, biološke tretmane, hemijski piling lica i PRP. Sve to doprinosi da mi koža bude jedra, zdrava i sveža, čak i nakon višenedeljnog celodnevnog držanja šminke na licu.

Šta vam je presudno prilikom izbora preparata za negu?

– Kada je reč o licu, prijaju mi kreme koje hidriraju kožu, one koje su blage i ne stvaraju osećaj težine na licu.

Kojim ritualima negovanja započinjete dan?

– Dan počinjem umivanjem, pranjem zuba i nanošenjem hidratantne kreme, dok uveče detaljno čistim lice, umivam se “La Roche Posey” gelom i stavljam serum na bazi vitamina C.

Bavite li se rekreativno sportom?

– Kad god imam slobodno vreme volim da idem u Akademiju zdravog života “Profeks”, kod Duška Ilića, čiji mi treninzi pomažu da, pre svega, budem zdrava, a potom i lepa. Takođe, tamo sam dobila i mnoge korisne savete u vezi sa ishranom kojih se pridržavam. Nažalost, trenutno sam u veoma intenzivnom poslovnom periodu, pa ne mogu da vežbam onoliko često koliko bih htela, ali uvek kada redovno treniram primećujem veliki boljitak. Prvenstveno se osećam bolje i poletnije, a i izgledam lepše.

Da li od kada ste postali majka više obraćate pažnju na to da se u vašoj kući jede zdravo?

– Da, a Nina i ja već imamo svoje rituale pripreme napitaka od voća i povrća koji su sjani za očuvanje imuniteta.

Današnje devojčice mnogo više vole da se igraju maminom šminkom nego što je to bilo u doba kada ste vi odrastali, da li i Nina ima slične navike?

– Uvek kada vidi da se šminkam, ona odmah dođe i pita da li može i ona da radi isto. Više puta sam joj lepo objasnila da je mnogo mala i da ne sme da se šminka, ali joj ponekad stavim blagi sjaj za usne ili joj namažem noktiće providnim lakom sa šljokicama. Pobornik sam toga da deca što duže treba da budu deca i da se što manje šminkuju.

Birate li parfeme u odnosu na godišnje doba i koje mirisne note najviše volite?

– Ne biram parfeme u odnosu na godišnja doba, već postoje oni koji mi prijaju i oni koji mi ne prijaju. Ne volim sladunjave mirisne note, a sve ostalo dolazi u obzir. Trenutno koristim “Coco Chanel Mademoissele”, a jako mi se dopada i “Chanel Chance Eau Tendre”.

Po čemu već na prvi pogled možete da zaključite da li je neka osoba negovana?

– Kada upoznajem ljude pre svega obraćam pažnju na to na koji način zrače i jesu li pozitivni ili negativni. Ukoliko su negativni, onda me ne zanima kako izgledaju, dok kod onih pozitivnih volim da vidim i da su autentični. Nije važno koje je marke garderoba koju nose, već da li su negovani i da li imaju nešto samo njima svojstveno.



Na koji način negujete kosu?

– Moj fritzer mi stavlja maske i pakovanja, a nekada to i sama radim kod kuće. Mislim da se ne razlikujem od većine devojaka.

Da li namirnice iz kuhinje nekada koristite u svrhu ulepšavanja?

– To sam konstantno radila dok sam bila u srednjoj školi, pošto sam u to vreme obožavala da čitam tinejdž i sve druge magazine za žensku populaciju. Tako sam pravila odličan piling od belanaca i kukuraznog brašna, zatim masku od žumanaca i maslinovog ulja za kosu, a naučila sam i da je med odličan za lice. Stavljala sam i krastavce na oči, kao i kockice leda na podočnjake, ali me je posle neko upozorio ta tako mogu da prehladim sinuse.

Koji se preparati uvek nalaze u vašoj torbi?

– Sjaj za usne, vlažne i papirnate maramice i žvake.

Ko je za vas simbol negovane žene?

– Za mene je Džulija Roberts sinonim za pozitivnu, nasmejanu i lepu ženu, a potom i negovanu. Uvek stavljam unutrašnju ispred spoljne lepote.