Iva Štrljić: Najopuštenija sam u haljini, na štiklama i sa šminkom



Kao nekadašnje gospođe koje nikada iz kuće nisu izlazile bez crvenog karmina, i glumica Iva Štrljić spada u retku grupu današnjih žena koje ne zapostavljaju svoj izgled.

Tridesetdevetogodišnja Beograđanka tvrdi da uživa da provodi dosta vremena ulepšavajući se ispred ogledala i najbolje se oseća kada je našminkana i doterana.

Zahvaljujući čvrstom karakteru nikada nije imala probleme sa viškom kilograma jer se redovno rekreira i vodi računa o ishrani, bez obzira na ubrzani životni tempo.

Naime, Štrljićeva je objavila treći roman “Voleti u Beogradu”, trenutno završava snimanje filma “Happy End” u Zagrebu i ima autorsku emisiju “Volim te” na “Ženskoj televiziji”.

Međutim, brz životni ritam ne sprečava je da svakodnevno vežba i da ima redovne obroke.

Jeste li posle tridesetog rođendana počeli da se negujete sa posebnom pažnjom?

– Nemam svest o tome da sam u tridesetim. Mislim da smo mladi onoliko koliko su nam misli mladolike i koliko smo radoznali. Nega mi je uvek bila važna, tako da je ta vrsta brige o sebi u mom slučaju stalno prisutna. Imam osećaj da ljudi koji su opterećeni godinama na taj način im samo dozvoljavaju da ih sustignu. Vreme pred nama trebalo bi prihvatati s radošću jer u zrelosti, mudrosti i u iskustvu leži najveća lepota. Uostalom, rođendani i jesu tu da nas učine srećnim. Čak i neke tuge kada nam se dogode, znaju da nabace onaj specijalni setni šmek ženskom licu. Ogorčenost i bes donose ružne bore, zato je važno umeti sa sobom i nikada ne treba svet posmatrati s kraja srca, jer je to mesto na kome se najbrže stari.

Kako izgledaju vaši svakodnevni rituali kada je reč o nezi lica?

– Volim da se našminkam, mada tokom dana stavim samo puder, rumenilo, maskaru i karmin. Od onih sam žena koje vole da se srede, tako da me nikada drugačiju nećete videti. Dogodilo mi se da mi čak zameraju na tome rečenicom: “Mogla bi nekada da odeš negde onako opušteno”. Ljudi ne razumeju da sam ja u haljini, na štiklama i sa šminkom najopuštenija – to sam jednostavno ja. U tome uživam. Proces pripreme pred predstavu ili pred snimanje opušta me kao nekoga masaža. Takođe, najvažnije mi je da nikada ne zaspim a da dobro ne očistim lice i zato uvek koristim bebi-sapun i micelarnu vodu, a potom stavim prirodno napravljene kreme sa hijaluronom. Jednom nedeljno uradim piling, a tokom dana koristim starinsku, plavu “Nivea” kremu, koja mi uvek zamiriše na detinjstvo.



Idete li redovno na kozmetičke tretmane?

– Idem na masažu lica ili na neki laganiji tretman, ali ništa intenzivnije nisam probala, mada nemam ništa protiv toga.

Na koji način se rekreirate?

– Mnogo pešačim. Šetnja beogradskim ulicama me inspiriše, pa mi tako dok prolazim kroz grad uvek padne na pamet neka dobra ideja. Svuda idem peške kad god je to moguće i to su začuđujuće kilometraže. Na primer, od centra grada do “Airport cityja” i nazad ili od Njegoševe do “Belvila” i nazad. Taj način rekreacije nazvala sam “gradskim fitnesom” ili “kaldrma fitnesom” – doteraš se, staviš naočare za sunce, obuješ nešto udobno, slušaš muziku i hodaš. Mislim da je upravo to najbolji način da jako dugo ostanete u formi. Pored toga, obožavam da plivam, redovno idem na bazen i u teretanu, a praktikujem i neke svoje vežbe istezanja koje me odlično smire pre odlaska na spavanje. Svakog jutra, čim ustanem, napravim sveću ili most i tako odstojim neko vreme, pa tek onda slede kafa i doručak.

Vodite li računa o ishrani?

– Za nečiji ukus i previše. Uvek jedem tri puta dnevno i nikada mi se ne događa da baš ništa ne pojedem, ali biram zdrave namirnice. Često je to ujutru beskvasni hleb sa tahinijem, što me dosta dugo drži sitom, tokom dana jedem obrok salate, ne izbegavam meso, ali nemam potrebu da ga redovno jedem, pa se to desi povremeno, i obično to bude piletina. Konzumiram dosta bademe, lešnike i orahe, često crveni grejp. Svake večeri pijem magnezijum. Imam čvrst karakter i kada odlučim da nešto neću da jedem jer nije zdravo, onda i bude tako.

Kakve parfeme koristite tokom jeseni i zime?

– Imam dva omiljena parfema koji mi se slažu uz svako godišnje doba i uz svaku situaciju, a to su “Trezor” i “La Vie Est Belle”. Volim sladunjave mirise koji podsećaju na kolače i torte, a ova dva su baš takva. Koje god da je doba godine, lepo je da nekome budete slatki.

Spadate li u žene kojima je važno da uvek imaju sređenu frizuru?

– Važno mi je da mi kosa uvek bude čista. Najviše mi se dopada kada je pustim i razbarušim, zato što tada u njoj ima najviše strasti. Nisam pobornik toga da svaka dlaka mora da bude na svom mestu, insistiram da se istakne snaga kose upravo kroz tu njenu razuzdanost i raskošnost.

Bez kojih kozmetičkih proizvoda nikada ne izlazite iz kuće?

– Uvek su uz mene parfem, korektor i tečni puder, crveni karmin, maskara i rumenilo.

Koji je najvažniji savet koji ste dobili kada je reč o negovanju ženske lepote?

– Najbrižniji bi trebalo da budemo prema negovanju svog osmeha, načina ophođenja prema ljudima, nežnosti i mere za sve. Jer to je ono što ostaje zauvek – što ženu čini damom.