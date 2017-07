Istočnoevropske filmske poslastice na 24. Festivalu evropskog filma Palić

Takmičarski program “Paralele i sudari” posvećen geografskom, sociološkom i kulturološkom prostoru istočne Evrope na 24. Festivalu evropskog filma Palić predstaviće deset uzbudljivih naslova nastalih u periodu između dva festivalska izdanja.

Iz programa, koji će biti prikazan u subotičkom bioskopu Eurocinema, izdvajamo prvi dugometražni igrani film slovačkog reditelja Đerđa Krištofa “Aut” (György Kristóf) premijerno prikazanog u programu “Izvestan pogled” ovogodišnjeg festivala u Kanu. Priča prati Agoštona, porodičnog čoveka u svojim pedesetim koji gubi posao u elektrani i odlazi da luta po Istočnoj Evropi u nadi da će pronaći novi posao i ispuniti svoj san – upecati veliku morsku ribu. Putovanje ga upliće u more bizarnih dogodovština gde upoznaje druželjubivu ženu, prijatelja rusa sa neprijateljskim namerama i tužnog plišanog zeca bez ušiju.

Prikazujemo i odlični estonski film “Novembar” reditelja Rajnera Sarneta (Rainer Sarnet) koji je nagrađen na Paliću 2011. godine za adaptaciju romana “Idiot” F.M. Dostojevskog . Film “Novembar” je snolika mešavina paganske magije, crnog humora i romanse, nagrađena na festivalu Tribeka za najbolju fotografiju.

Slavni češki reditelj Bogdan Slama (Bohdan Sláma) će se predstaviti komičnom dramom “Baba led”, takođe nagrađenom na Tribeka festivalu za najbolji scenario. Film prati gospođu Hanu koja nakon muževljeve smrti živi sama u vili. Njena dva sina sa porodicama su prestala da je posećuju, a ona upoznaje zanimljivog čoveka Bronu koji je uvodi u svet zimskog plivanja na otvorenom. Između njih se rađa ljubav…

Hrvatsku, kao zemlju u fokusu ovogodišnjeg Palića predstavlja ovogodišnji festivalski hit “Ne gledaj mi u pijat” rediteljke Hane Jušić o životnim izazovima mlade Marijane i njenom oslobađanju od stega patrijarhalne sredine.

Iz Rumunije nam dolazi novi film Radu Judea “Srca sa ožiljcima” čije smo filmove imali prilike gledati na Paliću uključujući ostvarenje “Najsrećnija devojka na svetu”, koje je dobitnik Zlatnog tornja za najbolji film 2009. godine. “Srca sa ožiljcima” je zanimljiva priča o Emanuelu, koji se u sanatorijumu zaljubljuje u jednu pacijentkinju, ali pokušava, kao i ostali pacijenti da živi život punim plućima dok njihova tela polako posustaju (a umovi se ipak ne predaju).

U okviru selekcije Paralele i sudari 24. Festivala evropskog filma Palić biće takođe prikazan poljski film “Poslednja porodica” o legendarnom slikaru Zdzislawu Beksinskom, njegovoj ženi Zofiji i njihovom sinu Tomaszu, cenjenom muzičkom kritičaru i prevodiocu. Njihovi životi su daleko od normalnih…

Tu je zatim mađarsko ostvarenje “1945” čiji zanimljiv zaplet nastaje nakon misterioznog susreta dva stranca u crnom na jednoj železničkoj stanici, kao i crnogorsko-srpska koprodukcija “Igla ispod praga”, rediteljski debi Ivana Marinovića. Publika će sigurno uživati i u komediji “Istočni biznis” o dva prijatelja iz Moldavije koja imaju par ingenioznih ideja kako da zarade novac, ali i u iščašenom dokumentarcu “Life is Be” o dva Nemca koja žive u napuštenoj fabrici u Istočnoj Gruziji.

O nagradi za najbolji film u programu Paralele i sudari odlučivaće Žiri kritike koji čine filmski novinari i kritičari: Marta Balaga iz Helsinkija, Janka Požonj iz Budimpešte i Ivan Velisavljević iz Beograda.

Na predstojećem 24. izdanju Festivala evropskog filma Palić, koje će se održati od 15. do 21. jula, biće prikazano oko 80 filmova u 11 selekcija: Glavni takmičarski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Hrvatska u fokusu, Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, Omaž program dobitniku nagrade Underground Spirit, Ekološki dokumentarci, Best of Europe 2016, Short Matters! i Palić u Beogradu.

Predfestivalski program počeo je juče (3. jula) selekcijom “Best of Europe 2016” u okviru koje će u subotičkom bioskopu Eurocinema biti prikazani izuzetni evropski naslovi koji su obeležili prošlu godinu: “Toni Erdman”, “Druga strana nade”, “Ja, Danijel Blejk”, “Matura”, “Najsrećniji dan u životu Oli Makija”, “Raj” i “Hulijeta”.