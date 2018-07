Grejs Džons i Bajaga obeležili treće veče festivala (video)

Povezane vesti



Pretposlednje večeri Egzit festivala u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi Grejs Džons je publici pružila priliku da čuju neke od najvećih hitova muzičke istorije.

Iako je početak koncerta kasnio gotovo sat vremena, publika je strpljivo sačekala prve taktove “Slave to the Rhythm”, a Grejs ih je sa bine, uz gromoglasni potvrdan odgovor, zapitala – “da li me još volite”.

Gromoglasni aplauzi su pratili ovaj koncert, a kao predgrupa za ovaj “čas muzičke kulture i istorije”, nastupili su prvi put na Egzitu Bajaga i instruktori, koji su napravili jednu od najboljih žurki sinoć na Mejn stejdžu (Main Stage). Pred same nastupe glavnih zvezda, publika je mogla da zapazi na video bimovima ispred glavne bine reklamu za novi festival “No Sleep” koji je najavljen na konferenciji za novinare.

Elektronska bina Dens arena (Dance Arena) ugostila je londonski produkcijski trio Discipls (Disciples), koji su na na muzičkoj sceni postali poznati po hitu “How Deep Is Your Love” na kome su sarađivali sa Kalvinom Harisom (Calvin Harris). Poslednji je na Dens arenu izašao Mladen Solomun, poreklom iz Bosne i Hercegovine, koji je i prošle godine zabavljao publiku na ovoj elektronskoj bini.

Ostalo je još jedno veče ovogodišnjeg Egzita, a organizatori su u procenama naveli da je za prva dva dana kroz Petrovaradinsku tvrđavu prošlo oko 90.000 ljudi. Egzit se završava u ranim jutarnjim časovima na Dens areni, a nakon toga publika će moći da poseti i Egzitov Sea Dance fest u Buljaricama u Crnoj Gori, koji je najavljen za 31. avgust.