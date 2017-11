Gordan Kičić u najnovijem filmu o našoj stvarnosti – Patuljci s naslovnih strana (video)

Najnovija komedija u režiji poznatog reditelja Milorada Milinkovića (“Mrtav Ladan”, “Čitulja za Eskobara”) na fantastičan način prikazaće život najvećeg rijaliti maga na ovim prostorima, koga igra briljantni Gordan Kičić.

Nikola (Gordan Kičić) ima četrdesetak godina i vodeća je zvezda reality programa koji se zove ’’Tri minuta slave’’. U praksi to izgleda tako što on bezobrazno vređa ljude koji se na taj šou prijave i zbog toga je jako cenjen i odlično plaćen. Njegove zlobne i otrovne reči magnetski privlače gledalište i rejtinge dižu do nebesa. Osim toga, on smišlja i razne druge reality formate, kao i razne skrivene kamere. Njegov život je zapravo reality program. Njegov najbolji prijatelj Zoran (Boris Milivojević) je vlasnik medijske kuće koja se bavi proizvodnjom raznih reality formata, a žena njegovog prijatelja Mira (Tamara Krcunović) je njegova najveća ljubav iz mladosti, što, naravno, niko osim njih dvoje ne zna.

Nikolin život počinje da se menja u trenutku kada smišlja način kako da od mlade devojke koju gura njena ambiciozna majka, naprave zvezdu. Smeštaju joj skrivenu kameru koja se otima kontroli i on počinje da se pita: je li sve to zapravo nameštaljka, tj. skrivena kamera koju podmeću njemu?

Kada se uveri da su određene okolnosti ipak stvarne, prinuđen je da spasava sopstvenu kožu na način na koji jedino i zna… pomoću reality programa.

Ali, on mora da razluči najvažnije: da li je ceo njegov život jedan veliki reality? I šta je u svemu stvarno, a šta samo izmišljotina koja donosi rejtinge?

Milorad Milinković, ujedno je i scenarista filma Patuljci sa naslovnih strana, a veliku glumačku ekipu, pored Gordana Kičića, čine: Boris Milivojević, Aleksandar Radojičić, Milena Radulović, Marko Gvero, Jelena Đukić, Ljuba Bandović, Tamara Krcunović, Rale Milenković, Olga Odanović i mnogi drugi poznati domaći glumci.

Producent filma je Peđa Bajčetić, produkcijska kuća “Bombona Production“, dok je ko-produkcija i distribucija izvršena u saradnji sa kompanijama “Livada Produkcija” i “Taramount Film“. Direktor fotografije je Dimitrije Joković, scenograf Aleksandar Veljanović, a kostimograf Dragana Lađevac.