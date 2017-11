Genijalan trik za smanjenje unosa soli u organizam

Poznato je da su so i šećer među najvećim neprijateljima našeg zdravlja, ali i linije. Unos soli nije lako kontrolisati jer je prerađena hrana koju kupujemo prepuna tog sastojka, ali Index.h donosi jedan genijalan trik kako to da postignemo.

Potrebno je samo malo jače začiniti hranu i smanjiće nam se želja za slanim, ali i za slatkim pa ćemo tako smanjiti i unos druge opasnosti za zdravlje – šećera.

To je dokazalo jedno nedavno istraživanje u Kini, tačnije da se delovi mozga koje stimulišu so i ostali začini preklapaju, tako da konzumiranje začinjene hrane efikasno pojačava osetljivost na so.

To u brojkama izgleda ovako: ljudi koji jedu začinjenu hranu dnevno unesu čak 2,5 grama soli manje od onih koji se klone začina, a uz to imaju i niži krvni pritisak.