Film Gorana Paskaljevića “Zemlja bogova” osvojio Gran pri u Bariju

Srpsko-indijska koprodukcija “Zemlja bogova” reditelja Gorana Paskaljevića osvojila je najviše prizanje Gran pri za najbolji film i režiju u kategoriji inostranih filmova na festivalu u Bariju.

Žiri sastavljen od 30 gledalaca-filmofila, izabranih posebnim konkursom iz cele Italije, jednoglasno je dodelio nagradu Paskaljevićevom filmu.

Paskaljević je na dodeli nagrade u pozorištu “Petruzeenli” rekao da mu nagrada mnogo znači zato što dolazi od žirija sastavljenog od sastavljen od vas gledalaca zbog kojih se filmovi i prave.

-Osim ovog visokog priznanja, sa sobom ću u Srbiju poneti i divne utiske iz vašeg grada u kome sam imao prilike da snimam nekoliko scena jednog od mojih prethodnih filmova, ‘Medeni mesec’, rekao je Paskaljević.

Najavio je da će početkom iduće godine počti snimanje filma pod nazivom ‘Moje ime je Muhamed’, čiji će se jedan deo radnje odigravati u okolini Barija.

Nagrada za najbolju glumicu pripala je Heri Himler za ulogu u američkom filmu Breda Siberlinga “Običan čovek”, a za najboljeg glumca proglašen je Argentinac Leonardo Sbaraglja za ulogu u filmu “Drugi brat” reditelja Adriana Kaetana.

Goran Paskaljevic migliore regista nella sezione Panorama internazionale per “Dev Bhoomi – Land of the Gods”. #bifest #bifest2017 pic.twitter.com/47DXE5p2qQ

