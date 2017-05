EXIT Leto ljubavi: Rođena nova festivalska zvezda Evrope: 50.000 fanova za prvi Sea Star u Umagu!

Nakon četiri nezaboravna dana, od 25. do 28. maja, uz spektakularne nastupe i nepresušnu energiju, završeno je prvo izdanje Sea Star Festivala u sunčanoj laguni odmarališta Stella Maris u Umagu. EXIT Leto ljubavi, koje spaja čak četiri zemlje regiona, počelo je na najbolji mogući način i lansiralo novu sjajnu zvezdu na festivalskom nebu Evrope, a Sea Star je opravdao titulu jednog od najiščekivanijih festivala na Jadranu. Osam meseci priprema i nezapamćeno interesovanje od same najave dolaska festivala u Hrvatsku za rezultat ima da je Sea Star već od premijernog izdanja postao jedan od najvećih morskih festivala u Evropi. S nastupima svetskih hedlajnera, vrhunskom produkcijom i više od 50.000 oduševljenih posetilaca iz preko 70 zemalja, koji su tokom četiri dana i noći prošli kroz festivalske kapije, Sea Star je već u premijernom izdanju postigao visok EXIT standard. Ako se tome još doda da je sve proteklo bez ijednog incidenta ili bilo kakve štete, može se s pravom reći da je rođena nova festivalska zvezda Hrvatske, regiona i cele Evrope.

Prekrasna laguna Stella Maris dom je Sea Star Festivala, gde se u četiri dana izmenjalo 70 izvođača, a uvertira u sve je bio nulti dan s kojim je još jednom potvrđena posebna veza Sea Stara i Umaga, grada koji se pokazao kao izvrstan domaćin posetiocima iz svih krajeva sveta. Veliki pečat na ceo festival stavio je kultni i eksplozivni The Prodigy koji je pred euforičnom publikom prikazao očekivano spektakularan nastup, a Umagu već posle prve numere udahnuo autentični EXIT duh koji sad stanuje i u Istri. Živa legenda plesne muzike Fatboy Slim potvrdio je da je nenadmašni house majstor čiji će nastup ostati upamćen najmanje koliko i plejada hitova kojom je raspametio desetine hiljada ljudi u Stella Marisu.

Berlinski techno heroj Paul Kalkbrenner imao je maestralan nastup u finalu glavnog dela festivala i publiku doveo do sunčanog jutra u prizoru koji se mogao uporediti samo sa Exitovom kolosalnom Dance Arenom. Novi miljenici regionalne publike, Modestep, po prvi put u regionu svojim su live nastupom priuštili erupciju energije koja će još dugo strujiti među posetiocima, a Pendulum su u DJ setu dokazali zašto drum’n’bass ne može proći bez njih. Sjajna zvezda plesne muzike i hitmaker Spiller doneo je svoje plesne tonove pod otvorenim nebom, a Dubioza Kolektiv je u naletu energije pokosila sve sa dub, reggae i rock ritmovima rezervisanim za najveće pozornice. Ovdašnji techno doajeni svetskog glasa, UMEK, Marko Nastić i Petar Dundov, opravdali su udarne termine, nastupivši rame uz rame sa nekim od najvećih globalnih zvezda, dok su nepresušni talenat iz regiona prikazali još i S.A.R.S, Brkovi, Artan Lili, Pips, Chips & Videoclips, Bad Copy, Elemental, Jonathan, Sassja, Kiša metaka, Kandžija, Nipplepeople, Kawasaki 3p, Rambo Amadeus i domaćini festivala Urban & 4.

Celodnevna oproštajna žurka u laguni potrajala je do zalaska sunca uz ritmove aktuelnog superstar producenta Mahmuta Orhana čiji je hit “Feel” označio službeni završetak festivala i prvog od četiri festivala velikog, regionalnog EXIT Leta ljubavi. Sledeći na redu su Temišvar i Revolution festival od 1. do 3. juna, zatim 17. EXIT na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji ove godine traje čak pet dana i noći, od 5. do 9. jula, da bi se leto na kraju ponovo vratilo na more uz Sea Dance festival od 13. do 15. jula na spektakularnoj plaži Jaz.