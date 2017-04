EXIT jači nego ikad: Jason Derulo i Róisín Murphy potvrdili dolazak

Nakon što su svoj dolazak na Petrovaradinsku tvrđavu ovog jula potvrdili Kilersi, Liam Gallagher, Years & Years, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Hardwell i brojni drugi, ovogodišnji zvezdani program EXIT festivala upravo je postao još jači sa dva nova hedlajnera!

Superpopularni američki pevač i autor udarnih hitova današnjice Jason Derulo dolazi na EXIT da napravi pravu subotnju ludnicu 8. jula na glavnoj festivalskoj bini na Balkanu! Sa čak 11 platinastih singlova prodatih u preko 50 miliona primeraka i tri milijarde YouTube pregleda za više od 20 miliona fanova na društvenim mrežama, Derulo je danas u najužem krugu vodećih svetskih muzičkih zvezda i to sa svega 27 godina!

Samo album “Tattoos/Talk Dirty” imao je pet platinastih singlova, što je u novije vreme uspelo samo zvezdama kao što su Beyonce, Drake, Taylor Swift i Rihanna! Platinasti tiraži dobro su poznati muzičkoj divi 21. veka Róisín Murphy koja u nedelju dolazi na EXIT sa čak tri albuma u samo protekle tri godine! Pevačica grupe Moloko u impresivnom katalogu ima brojne hitove, a publika je iznad svega ceni po snažnoj umetničkoj poruci koju najbolje prenosi uživo sa bendom.

Njeni upečatljivi nastupi redom su osvojili vodeće svetske festivale, a Róisín se na EXIT se vraća nakon što je 2003. godine na njemu proslavila svoj rođendan u epskom koncertu grupe Moloko koji se i dan danas prepričava zbog nezapamćene energije ispred glavne bine zbog čega je ovaj koncert sa pravom ušao na listu jednog od najboljih u istoriji EXIT festivala!

Ono što Derula izdvaja od većine ostalih zvezda je što on i piše svoje hitove, a na početku karijere svoj autorski talenat pozajmljivao je i drugim zvezdama kao što su Puff Daddy ili Lil Wayne. Izuzetan talenat prati i neverovatna radna etika, a brojni saradnici tvrde da Derulo na svaku objavljenu, napiše još nekoliko sjajnih pesama za koje posle nema mesta na njegovim albumima. Ove godine nas očekuje njegov peti studijski album, a najavni singl na kojem mu gostuju Nikki Minaj i Ty Dolla $ign za samo mesec dana je stigao do prvih 100 miliona pregleda na YouTubeu!

Na dugačkom spisku zvezda sa kojima je sarađivao nalaze se i Stevie Wonder, Snoop Dogg, Jennifer Lopez, Hardwell, Pitbull, 2 Chainz, Tyga, Timbaland i brojni drugi. Nakon što je već sa debi singlom 2009. godine uspeo da se popne na prvo mesto američke liste singlove, njegovu dominaciju scenom odmah je “snimila” Lady Gaga koja ga je povela na svoju The Monster Ball turneju, a samo par meseci kasnije zgrabili su ga i The Black Eyed Peas. Njegove samostalne turneje izgradile su Derulov današnji prvoklasan šou nastup, a pored nesvakidašnjeg talenta za pisanje i pevanje, Derulo je i vrhunski plesač, pa ne čudi što mu je najveći uzor upravo kralj popa, Michael Jackson!

Zajedno sa Molokom, Róisín Murphy važi za jednu od ključnih figura muzičke scene kasnih 90-ih, uz neprikosnovene hitove i sada već muzičke klasike “The Time is Now”, “Sing it Back” i “Forever More”. Paralelno je započela i solo karijeru, a njena dva albuma “Ruby Blue” i “Overpowered”, etablirali su je kao ikonu moderne pop kulture. Baš kao i na sceni, Roisin se graciozno kreće među različitim muzičkim žanrovima, ali i ulogama pevačice, producenta, dizajnerke, modela i glumice. Od 2014. do danas izbacila je čak tri odlično ocenjena albuma “Mi Senti”, „Hairless Toys“ i još uvek aktuelni “Take Her Up To Monto”! Brojni mediji složni su u oceni jedinstvene pozicije koju Róisín Murphy uživa na svetskoj sceni, pa se često mogu pročitati napisi kao što je “art-pop kraljica avangarde” ili “modna ikona”, a nije tajna da je njen stil bio inspiracija za zvezde poput Lady Gage sa kojom je ove godine nastupala na najvećem američkom festivalu Coachella.

Omiljena akcija EXIT fanova stiže već posle praznika!

Prodaja ulaznica za ovogodišnji EXIT, već je premašila brojku iz ovog istog perioda prošle, rekordne godine, a već nakon praznika, u petak, 5. maja fanovima stiže omiljena “4+1” akcija u kojoj društvo uz četiri kupljene, petu ulaznicu dobija na poklon! Ulaznice za EXIT prodaju se po novoj promo ceni od 6.990 dinara, što je ušteda od 50% u odnosu na finalnu cenu. U Srbiji se prodaju u mreži Gigstix.com i u svim knjižarama Vulkan, te putem sajta www.exitfest.org.

U prodaji su i VIP Gold ulaznice po ceni od 30.000 dinara, te VIP GOLD Dance Arena po ceni od 18.500 dinara, kao i posebno skrojeni paketi koji obuhvataju ulaznicu, prevoz i smeštaj dostupni putem zvanične turističke agencije EXIT festivala, EXIT Trip. EXIT tim ove godine spojiće čak četiri festivala u Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori u veliko EXIT Leto ljubavi 2017. Get EXITed spektakl i svojevrsni “Day Zero” na tvrđavi, ove godine biće uz Kilerse 5. jula, nakon čega sledi EXIT festival od 6. do 9. jula na kojem će nastupiti i Liam Gallagher, Years & Years, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Solomun b2b Dixon, Jamie Jones, Black Coffee, Hot Since 82, Duke Dumont, Robin Schulz, Alan Walker, Lost Frequencies, Noisia, Foreign Beggars, Princess Nokia, Discharge, The Damned, Black Dahlia Murder, Recondite, Dax J, Function, Antigone b2b Francois X i brojni drugi.