Emotivne reči Milene Dravić na dodeli “Dobričinog prstena”

Na dodeli Nagrade “Dobričin prsten” Mileni Dravić, ispunjenoj i smehom i suzama, setom, melanholijom i radošću, u prepunoj sali Zvezdara teatra, toliko je sve bilo nabijeno emocijama da je Milena na kraju poručila: “Hvala vam, sve vas volim, ovim ste mi produžili život”.

– Više od dve godine nisam nastupila u Zvezdara teatru. Sudbina je, valjda, tako htela, ali ono što znam je da su u ceo ovaj prostor, na sceni, u gledalištu, u garderobama, čak i u zidovima Zvezdare utisnute velike emocije, strepnje, treme, nadahnuća, radosti igranja, a pod budnim okom duša Bate, Ruže, Bore, Pere, Cige, moga Dragana, Đuze… – rekla je Milena.

– Draga publiko, hvala što ste došli da me podržite svojim prisustvom i ukažete mi čast prilikom uručuenja ovog velikog, što je posebno važno, esnafskog priznanja koje mi je pripalo za posvećenost glumačkoj umetnosti, posvećenosti filmu, pozorištu i televziji. Zahvalna sam prijateljima i saradnicima koji su me danas toliko nahvalili, i suviše. Veliku zahvalnost dugujem Udruženju dramskih umetnika Srbije koji su me strpljivo čekali tolioko vremena i dali mi snagu da istrajem i budem danas ovde sa svima vama.- rekla je Milena.