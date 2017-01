Elena Karaman Karić predstavlja luksuznu vilu na obali mora

Među piramidalnim vrhovima bokokotorskog zaliva, u Ljutoj, dobro ušuškan između kristalne pučine i nepregledne planine, nalazi se letnjikovac Elene Karaman-Karić i Jugoslava Karića. Skrojena prema postulatima feng šui metode, opremljena nameštajem napravljenim od organskih materijala, ova vila svakako je simbol gazdaričine borbe za život bez otrova i genetski modifikovanih namirnica. Iako lepota i sklad enterijera plene, Elena apostrofira da je u zidove utkala rezultat svog duhovnog rasta i sazrevanja, te da je estetika, koja joj je nekada bila prioritet, sada samo u službi udobnosti. Hrabro se igrajući eklektikom, etablirana dizajnerka enterijera kreirala je prostor ljubavi i oazu smeha.

Kao idejni tvorac, korealizator i vlasnica, najkompetentniji ste da nam opišete svoj dom.

– Kuća puna ljubavi. To bi bio najverodostojniji opis.

Da li ste svoje visoke estetske kriterijume uspeli da pomirite sa funkcionalnošću?

– U nekim prethodnim stanjima svesti estetika je predstavljala važan koncept u mom razmišljanju i doživljaju. S vremenom, čovek poraste, sazri i promišljeno počinje da se menja i prepakuje prioritete u skladu sa sopstvenim razvojem. Udobnost, koja inspiriše da svako radi ono što ga u tom trenutku čini srećnim, komoditet da možemo da se okupimo, provodimo vreme zajedno i smejemo se, kao i da ugostimo sve one koji su nam dragi, osnovni je koncept spram koga svaka estetika sama po sebi gubi smisao. U ovom slučaju ona je samo u službi naše udobnosti.

Enterijer odiše eklektikom, što je vrlo hrabro i zahtevno.

– Kao i svi prostori koje dizajniram. Imam sreću da kroz posao koji radim, manifestujući različite slojeve svoje ličnosti, posežem za različitim pravcima, naizgled nespojivim materijalima i kulturama. Moguće je, kao što je to slučaj u našoj kući, sklopiti mozaik dragih uspomene koje sam dovlačila sa raznih krajeva sveta, od Meksika, preko Provanse, do Balija, u integralnu celinu, bez narušavanja osnovnog koncepta dobro upakovanog dizajna. Kada je potrebno da nekoga posavetujem, između kataloške upeglanosti doma koji ne nosi nikakvu emociju i kuće pune uspomena, života i lično važnih stvari, koje se možda ne uklapaju u savršen izgled prostora “za pokazivanje”, uvek predlažem da se pridržavaju ove druge opcije. Naš dom je ogledalo naše ličnosti, generator naše energije, naše male “jazbine” iz koje odlazimo u svakodnevicu koja nam nije uvek po volji. Bez obzira da li je skroman ili je u njega uloženo mnogo novca, u njemu bi trebalo da se osećamo prijatno, ušuškano i sigurno.

Vašu životnu filozofiju vešto ste pretočili u životni prostor.

– Osim opuštajuće atmosfere, prostora za meditaciju i jogu, koja predstavlja važan segment u mom životu, upotrebljivani su i naši “Lorca Design” organski materijali, neprskani lan i konoplja. Mada, mislim da se multietničnost, koja je u osnovi mog genetskog koda, manifestuje kroz ono što radim, pogotovo kroz okruženje u kome živim i boravim.

Koliko ste se pridržavali feng–šui načela?

– Kuća je rađena po principima feng-šuija. Zahvaljujući izraženoj intuiciji, i pre nego što sam se obrazovala na akademiji “Jap Cheng Hai”, školi tradicionalnog feng-šuija zasnovanog na matematičkim proračunima i formulama, u kombinaciji sa astrologijom, pre kupovine bilo koje nekretnine oslanjala sam se na sopstveni osećaj energije prostora i konfiguracije terena na kome se nekretnina nalazi. To je od najvećeg značaja za tradicionalni feng-šui. Iznutra možete izmeniti puno toga, ali ne možete da izmestite položaj vode i planine. Mudrosti pravilnog postavljanja kuće u prirodi nisu se praktikovale samo na Dalekom istoku. Tamo su se, doduše, tokom ovih pet hiljada godina gotovo pretočile u nauku, da ne kažem filozofiju. Ali i u Indiji postoji vastu, stare civilizacije su mnogo vodile računa o tome gde se zidaju kuće i hramovi. Za indijanska plemena podizanje koliba za spavanje bilo je poseban obred. Na kraju krajeva, ni na našim prostorima ašov nije zabadao ko je gde stigao. Rašljama su se određivali vodeni tokovi, pravci vetrova. Izgleda da su stare civilizacije bile mnogo mudrije od ove moderne, tehnološki zavisne. Čim se udaljimo od prirode i preuzmemo ulogu Boga, nekako omanemo.

Nameštaj je mahom vaših ruku delo u kombinaciji sa komadima “Ralph Lauren”.

– Da, uglavnom je sve moj, odnosno “Lorca Design” nameštaj u kombinaciji sa “Ralph Lauren” detaljima. Mnogi komadi su unikati i radila sam ih za sopstvene potrebe, pa se ne nalaze ni u jednoj od naših standardnih kolekcija. Kao što je, na primer, slučaj sa trpezarijskim stolom. Sofisticiranost ideja tima “Ralph Lauren” ne prestaje da me oduševljava i njihov sam veliki fan. Na engleskom tržištu sa tom kompanijom rado i često sarađujem.

Poseban akcenat stavili ste na podne obloge i rasvetu.

– Dekorativna rasveta je uglavnom “Porta Romana”, jedan od najznačajnijih britanskih brendova čiji smo oficijelni zastupnici na ovim prostorima.

Eksterijer je dosta mirniji, vrtovi oko kuće su kao stvoreni za meditaciju.

– Kuća je bila u izuzetno lošem stanju kada smo je kupili. Ne samo enterijer, i kompletno dvorište je iznova osmišljeno. Nije bilo ni jedne biljke i sve koje sada čine predivan sklad i upotpunjuju sliku zen vrta zasađene su posle renoviranja. Od najmanjeg cveta do najveće palme. Dvorište i jeste zamišljeno kao mesto za opuštanje, za jogu i meditaciju. Osećam beskrajnu zahvalnost prema svakoj biljci koja mi ulepšava dane u njemu.

U oblasti dizajna enterijera vaše ime je visoko pozicionirano. Odakle crpite beskrajnu inspiraciju i ko je izvršio presudan uticaj na vaš umetnički izraz?

– Inspiracija je uvek u prirodi. U njenim božanstvenim formama i oblicima. Potom u mojoj porodici i unutrašnjim svetovima u kojima ima toliko toga što još čeka da bude materijalizovano. Moji unutrašnji šaptači i anđeli čuvari su neumorni.

Možete li da izdvojite projekat na koji ste posebno ponosni?

– Osim za zgrade i velike rezidencijalne objekte, vezana sam i za prostore koje smo radili za ljude sa limitiranim budžetom. Lepo je kada imate dar da pokažete da mašta i kreativnost čak i u ovo surovo materijalističko vreme mogu da budu pandan novcu. Kao neko ko uvek živi okrenut ka radosti, baš u ovom sadašnjem, jedino postojećem trenutku, neizmerno se radujem projektima dva hotela, čiji dizajn upravo radimo.

Šta je najčešća greška prilikom uređenja enterijera?

– Praćenje trendova po svaku cenu. Baš kao i sa modom. Ljudi gube karakter i identitet pokušavajući da se uklope u šablone koje nam tekući momenat nameće. Šetaju kao pokretne lutke iz izloga butika firmirane garderobe. Postaju žrtve advertajzinga. Potrebno je tek da sve što ih okružuje bude u skladu sa njihovom vibracijom. Dakle, da im prija. Što više ljudi rade na sebi iznutra, to im je manje potrebno spolja.

Zašto ste odlučili da svoju kuću na obali smestite baš u Ljutu?

– Ljuta je posebno “parče sveta”. Mesto specificne frekvencije, koja svoju energetsku autentičnost verovatno duguje piramidalnim vrhovima bokokotorskih planina. Često mislim da neka velika tajna treperi u brdima koja nas okružuju. Kao neki multidimenzioni portali, ovi vrhovi odašilju neobjašnjivu meditativnu energiju koja umiruje i čini da se uvek osećam kao da sam baš tamo gde treba da budem.

Vodite li u Ljutoj aktivan život? Možete li se, recimo, sresti na lokalnoj pijaci?

– Kotorska pijaca je poseban ritual koji moj suprug i ja subotom ujutru ne propuštamo. Ta, što bi meštani rekli, rabota, kasnije se, nekako spontano preinači u ispijanje domaće rakije sa društvom u lokalnom kafiću.

Jeste li od žena koje na pomen kuhinje prevrću očima i u nju ulaze samo kada moraju?

– Žena sam koja sve slobodno vreme koristi kako bi kroz svoju besprofitnu organizaciju “Drvo života” podigla svest ljudi, pre svega majki, koliko je pravilna ishrana i način na koji pripremamo jela od presudnog značaja za naše, to jest zdravlje naše dece. Osamdeset odsto bolesti potiče iz gastrointestinalnog trakta. Svi recepti koji se tamo nalaze, baš kao i kompletan meni u našoj “Lorca Organic” kafeteriji, proistekli su iz moje kuhinje, da ne kažem varjače.

Da li je sve što radite zaista u okvirima zdravog života i anti GMO kampanje, čiji ste inicijator?

– Borba protiv GMO je moja dužnost, kao što mislim da je dužnost svakog građanina ove zemlje. Genetski inžinjering predstavlja grubo nasilje nad životom, nad prirodom, nad Bogom, kako god tog Boga nazivali. Živimo u zemlji u kojoj nemamo puno toga, ali imamo prirodu, imamo božanstvenu zemlju, plodne njive i pašnjake. I svoje stare autohtone sorte i semena. Zašto bi nam neki veliki korporacijski gigant postavljao uslov da moramo da dozvolimo sadnju i promet semena koje je neko smućkao u nekoj laboratoriji, igrao se Boga i spojio gene ribe i paradajza? Eksperimenti na životinjama pokazali su da konzumacija GMO semena izaziva sterilitet, razvoj velikog broja tumora i telesnih anomalija. U našoj zemlji vlada zakon o zabrani prometa i uzgoja GMO semena i ne vidimo nijedan razlog zašto bi se taj zakon menjao.

Osim izučavanja izvornog feng–šuija, odnedavno se usavršavate i u oblasti nutricionizma i homeopatije.

– Presrećna sam što sam u prilici da homeopatsko i nutricionističko znanje stičem na najstarijem homeopatskom fakultetu u Engleskoj, na kome su patroni i učitelji najveća homeopatska imena današnjice, kao sto su Rajan Sankaran, Jan Šolten, Džeremi Šer, Vermulen…

Da li su suprug i deca vaši verni saborci u borbi za zdraviji život?

– Moja porodica je moj tim. Zajedno se trudimo da damo svoj mali doprinos da od ovog sveta napravimo lepše mesto za život. Postoji jedan fantastičan pokret, koji se proslavio širom sveta, a zove se “Pay it forward”. Zasnovan je na tome da svako nekom nepoznatom, komšiji, slučajnom prolazniku, učini jedno dobro delo. Nisu to velike stvari, da prevede starog preko ulice, propusti nekoga u redu ili pokloni cvet. Na taj način se talas dobrote i ljubavi, koja je u osnovi predstave o božanskom, širi planetom.

Prepoznajete li u sinovima dar za bavljenje dizajnom?

– Prepoznajem umetničku crtu, što me veoma raduje. Kroz umetnost možemo da dođemo do onih nivoa sopstvene ličnosti koji podstiču našu duhovnost, kao potragu za unutrašnjom spoznajom. To nam je valjda krajnji cilj boravka na ovoj ravni postojanja.

Izgleda da sve držite pod kontrolom – porodicu, karijeru, dom. Odakle crpite energiju?

– Naivan je onaj ko misli da može da ima kontrolu nad bilo čim osim nad željom da neprestano radi na sebi, na svojim najiskrenijim i najdubljim potrebama i da emituje ljubav. Samo iz bezuslovne ljubavi proizlaze božanska dela.

Intervju: Nikola Golubović, Life Content

Foto: Miloš Nadaždin, Life Content