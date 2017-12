Dženifer Lopez: Savršen izgled zahvaljujući svakodnevnim treninzima i pravilnoj ishrani

Zahvaljujući zanosnim oblinama koje ponosno ističe Dženifer Lopez doprinela je da se mnoge žene širom sveta osećaju dobro u svojoj koži. Iza savršene figure, koju ima u četrdeset devetoj godini, kriju se sati provedeni na treningu. Svoje fitnes-navike rado deli sa pratiocima na društvenim mrežama, a omiljena su joj druženja sa personalnim trenerom Dejvidom Kiršom u njegovom studiju u blizini njujorškog doma popularne pevačice.

Iako uživa u radu na spravama, povremeno uspostavi balans vežbanjem u prirodi. Uživa da džogira u „Central-parku“ ili u blizini vode, što najradije čini sa prijateljicama. Na taj način spaja lepo i korisno. Na pitanje u čemu je tajna savršenog izgleda uvek daje isti odgovor – u hidrataciji. Latinozvezda insistira na unošenju što više vode, ne samo tokom treninga već i za vreme jela. Majka devetogodišnjih blizanaca Eme i Maksa može da se pohvali ravnim stomakom na kome se ocrtavaju pločice, a za to su zaslužni niskokalorični obroci, kao i proteinski dodaci koje koristi u ishrani. Na njenom meniju nalaze se isključivo zdrave namirnice, povrće i voće, koje najradije kombinuje sa piletinom i morskim plodovima. Kafu i cigarete ne konzumira, a sebi povremeno priušti čašicu nekog alkoholnog pića.

– Uživam u osećaju posle rekreacije, čini me odvažnom i poletnom, a pre svega zadovoljnom sobom. Posle intenzivnog treninga obavezno izdvojim vreme za opuštanje, kako bih prikupila snagu za naredni izazov. Najviše mi prija vreme provedeno sa decom, sa njima se najlepše relaksiram. Tada obavezno podelimo ukusnu užinu. Kada imam mnogo obaveza, nosim voće ili povrće, jer ne želim da preskočim nijedan obrok. Bitan je kontinuitet i po tom pitanju veoma sam disciplinovana. Posebno vodim računa o tome da pijem dovoljno vode i da organizam okrepljujem kvalitetnom hranom, a možda još veću važnost ima osam sati dobrog sna. Od toga ne odstupam nikada, osim u vanrednim okolnostima.

Otkako je prošle godine počela vezu sa bivšim bejzbol igračem Aleksom Rodrigesom, često zajedno odlaze u fitnes-centar. Uspešni sportista takođe vodi računa o kondiciji i ističe da mu imponuje što njegova lepša polovina tako predano vodi računa o izgledu. Dženifer se slaže u zaključku da je udvoje sve slađe.

– On motiviše mene da budem bolja, a ja njega. I na treningu, i u svakodnevnom životu. Zaista verujem da ste, kada vodite računa o sebi i radite na tome da ostanete zdravi i spremni, sposobniji da brinete o ljudima koje volite.

U eri fotošopa, selfija i estetske hirurgije malo je poznatih ličnosti koje su spremne da se iscrpljuju sportskim aktivnostima i bilo kojom vrstom odricanja. Jednim klikom briše se svaka nesavršenost. Međutim, neobrađene fotografije koje su “procurele” posle snimanja u kojem je Džej Lo učestvovala dokazale su da je u njenom slučaju dorada gotovo nepotrebna. To svakako uvećava samopouzdanje velike muzičke i filmske zvezde, koje nije oduvek imala.

– Teško je odupreti se porivu poređenja sa drugima. I sama sam to dugo činila, to je nešto što svako od nas ima u sebi. Mučila me je griža savesti zbog oblina koje imam, smatrala sam da nisam dovoljno zgodna. Međutim, shvatila sam da je zdravlje najvažnije, kao i da se osećate dobro u svojoj koži bez obzira na oblik tela koji imate. To je individualna stvar. Svako je savršen na svoj način. Osećati se lepo stvar je stava i zato je najvažnije uvideti šta je to što kod sebe najviše volimo, bez poređenja sa bilo kim. Kada bih mogla da vratim vreme u period kada sam bila tinejdžerka, rekla bih: ‘Voli sebe takvu kakva jesi. Prestani da brineš o tome šta drugi misle, jer to kako se osećaš u svojoj koži odražava se i na telo. Kada zavoliš sebe, postaćeš istinski lepa’ –